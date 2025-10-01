La 19enne romena lo racconta nella Casa: è accaduto quando era già in Italia

Gli altri inquilini le suggeriscono di non approfondire, ma farlo solo durante la puntata con Simona Ventura

E’ una notizia scioccante, che arriva appena il reality show ha preso il via. La prima rivelazione bomba al GF la fa Giulia Soponariu, la concorrente più giovane. La 19enne svela: “Sono stata rapita da piccola”. Gli altri inquilini rimangono colpiti dalle sue parole, vorrebbero immediatamente saperne di più, ma la interrompono. Le consigliano di approfondire solo durante la puntata, quando sicuramente Simona Ventura le chiederà di raccontare la sua terribile vicenda personale.

"Sono stata rapita da piccola": prima rivelazione bomba al GF, la fa Giulia Soponariu, la concorrente più giovane

Giulia seduta con i suoi compagni d’avventura si lascia andare e rivela: “I miei genitori sono della Romania ma vivono in Italia da 20 anni. In Romania ho fatto l’attrice, in Italia lavoro come modella, oltre a ballare e cantare. E poi sono stata rapita da piccola. Non in Romania, qui in Italia”.

Simone De Bianchi la blocca. Lui pensa che sia il caso che lei ne parli quando in diretta tv sicuramente la conduttrice le domanderà di approfondire l’argomento. Così che il pubblico dei telespettatori, sicuramente più folto di quello che guarda il GF durante le 24 ore, empatizzi con lei.

La 19enne romena lo racconta nella Casa: è accaduto quando era già in Italia

La Soponariu non è la prima concorrente del reality ad essere stata oggetto di un rapimento. Anche Augusto De Megni era stato rapito da bambino. Lui, entrato nella Casa nel 2006, vinse la sesta edizione del Grande Fratello, surclassando il resto degli inquilini.