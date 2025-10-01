La cantante 39enne tiene tra le braccia la neonata e sorride insieme al dottor Davide Michienzo

Si è rivolta allo studio di Roma che si occupa di osteopatia neonatale, donne, donne in gravidanza ed età pediatrica

E’ il primo scatto che la immortala sorridente con la sua piccola, nata lo scorso 6 settembre, tra le braccia. Alessandra Amoroso porta la figlia Penelope Maria, di soli 25 giorni, dall’osteopata. La dolcissima foto la pubblica su Instagram il dottor Davide Michienzi, titolare dello studio a Roma che si occupa di osteopatia neonatale, donne, donne in gravidanza ed età pediatrica.

Alessandra Amoroso porta la figlia Penelope, di soli 25 giorni, dall'osteopata: la dolcissima foto

La cantante 39enne indossa una camicia bianca e sotto bermuda comodi in denim. Ai piedi la salentina indossa camperos sempre white ricamati. Il medico le sta accanto. Alessandra è raggiante insieme alla figlia che ha avuto dal compagno 31enne Valerio Pastore e che tiene stretta a lei.

“La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni. Ma da una ventina di giorni, la conosce anche la nuova arrivata Penelope, con la differenza che Penelope, per 9 mesi, é l’unica persona al mondo ad aver sentito il suono della voce della sua mamma dall’interno. Ben arrivata piccola e auguri ad una nuova famiglia!”, scrive l’osteopata per accompagnare l’immagine postata.

L’osteopatia neonatale è una pratica sempre più diffusa che si concentra sul benessere dei neonati e dei bambini nei primi mesi di vita. Non è una medicina alternativa al pediatra, ma un approccio complementare, delicato e non invasivo, che utilizza manualità dolci per favorire l’equilibrio del corpo del piccolo. Può servire ad alleviare piccoli disturbi funzionali: coliche gassose, reflusso, difficoltà digestive o stitichezza. Può aiutare i neonati con difficoltà ad addormentarsi o che si svegliano spesso. E’ utile per la mobilità del piccolo e la postura. Può sostenere i bimbi che hanno difficoltà di suzione o di attacco al seno.