''Momento di sconforto'': Taylor Mega si sottopone al prelievo degli ovuli, ma dopo l’intervento riceve una brutta sorpresa

Taylor Mega sta passando un brutto momento dopo essersi sottoposta al prelievo di ovuli nella speranza di poter un giorno diventare mamma.

L’influencer ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi friulana ha infatti ricevuto tempo fa la diagnosi di endometrio troppo sottile. Potrebbe andare in menopausa precocemente, quindi a soli 31 anni ha deciso di congelare i suoi ovuli per poter avere più possibilità di diventare madre un giorno.

Adesso la 31enne ha condiviso le immagini del giorno dell’intervento e la brutta notizia ricevuta a sorpresa dopo il prelievo stesso. Ha infatti scoperto che erano riusciti a prendere solo un ovocita “buono”. Non se lo aspettava.

“Giornata intensa. Ho appena fatto il prelievo per il congelamento degli ovuli, un percorso che ho scelto per me stessa, per il mio futuro e si spera domani per un/a futuro/a mini me”, ha scritto vicino alle immagini.

“Il risultato? Un solo ovulo buono. Non è quello che speravo dopo tutte le siringhe, gli ormoni, e l’attesa”, ha aggiunto Elisia Todesco (questo il suo vero nome).

“Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo - un altro ciclo, altre iniezioni, altra pazienza. È un momento di sconforto, non lo nascondo. Ma è anche un momento di speranza (1 è sempre meglio di niente)”, ha continuato.

“Prendersi cura di sé stesse a volte significa affrontare percorsi difficili, risultati che non sono quelli sperati, e trovare comunque la forza dentro di se. A tutte le donne che stanno affrontando questo viaggio: vi vedo e vi capisco. Non siamo sole”, ha concluso.