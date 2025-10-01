''Far combaciare le agende non è sempre facile'': Annalisa parla del ‘rapporto a distanza’ col marito Francesco Muglia

Il 45enne, manager di Costa Crociere, è spesso a Genova, lei per la musica è quasi sempre a Milano

Si sono sposati il 29 giugno 2023. Annalisa, la cantante donna con 52 dischi di platino e 14 d’oro all’attivo, prima italiana premiata ai Billboard Women in Music di Los Angeles, a Vanity Fair, che le regala la cover, parla non solo della sua musica, ma anche del privato. Sul ‘rapporto a distanza’ col marito Francesco Muglia, 45 anni, dice: “Far combaciare le agende non è sempre facile”.

“Sa che non è cambiato niente rispetto a prima?”, svela sulla sua vita di coppia. Poi, quando le si domanda chi faccia cosa a casa, Annalisa replica: “E’ difficile rispondere, la nostra è una routine un po’ raminga. Ci dividiamo tra Genova, che è importante per il lavoro di Francesco, Milano, che è importante per il mio di lavoro, e Carcare, dove vivono i miei e dove ho davvero bisogno di tornare: è un microcosmo di cinquemila abitanti in cui mi scarico e ricarico. Lì sono ‘Annalisa’ e basta, nessuno mi ferma per strada o fa caso a me, ritrovo gli amici d’infanzia, vado a prendere l’aperitivo con loro vestita come capita. Comunque, tra pulire e cucinare, preferisco cucinare”.

Il 45enne, manager di Costa Crociere, è spesso a Genova, lei per la musica è quasi sempre a Milano

Lui, manager di Costa Crociere, è spessissimo a Genova, mentre lei è quasi sempre nel capoluogo lombardo. Sull’amarsi ‘da lontano’ la Scarrone, questo il suo cognome, dice: “A noi va benissimo che ognuno abbia la sua carriera e i suoi spazi per poi incontrarci. Ecco, far combaciare le agende non è sempre facile”.

La 40enne è preoccupata di invecchiare, ma finora niente chirurgia estetica: “Ho paura”

L’artista, ex Amici, è preoccupata di invecchiare: “Di brutto”. Ad agosto ha compiuto 40 anni, ma per lei al momento niente chirurgia estetica: “Non ho ancora fatto niente, perché ho paura. Però sono favorevole. Mi spiace solo quando vedo ragazze bellissime che, già da giovani, si cambiano i connotati: forse è un po’ troppo, ma del resto non sono ca*zi miei”.