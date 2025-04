La primogenita della showgirl 65enne, 29 anni, è in dolce attesa di una bambina, Sole

Ad annunciarlo è la sorella 25enne, entusiasta che il suo Enea sarà il “cuginetto grande”

Sarà nonna in brevissimo tempo per la seconda volta, pur, probabilmente, non avendo alcun rapporto anche con il bebè che arriverà. Anche l'altra figlia 'estraniata' di Heather Parisi è incinta! Dopo Jacqueline Luna Di Giacomo, Rebecca Jewel Manenti diventerà mamma. La primogenita della showgirl 65enne è in attesa di una bambina che si chiamerà Sole. Ad annunciarlo sui social è la sorella 25enne. Le due, nonostante abbiano due papà diversi, una è figlia di Giorgio Manenti, l’altra dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo, sono cresciute in simbiosi, unite come non mai, e sono da sempre inseparabili.

Anche l'altra figlia 'estraniata' di Heather Parisi è incinta! Dopo Jacqueline Luna Di Giacomo, Rebecca Jewel Manenti diventerà mamma

La 29enne, dentista, specialista in ortognatodonzia, scopre il suo pancione sul social con la complicità di Jacqueline, compagna di Ultimo, che il 30 novembre scorso è diventata mamma del piccolo Enea, nato dall’amore con il cantautore romano 29enne. Nello scatto condiviso in un reel, la Di Giacomo è chinata, accarezza con le mani il ventre pronunciato di Rebecca sul quale ha poggiato il suo volto gioioso e sognante. La maggiore, in piedi, tiene amorevolmente tra le braccia il nipotino di quasi sei mesi. Sono nel giardino della mega villa dove Jacqueline e Ultimo si sono trasferiti, alle porte di Roma.

A Nerw York era la 29enne a baciare il pancione della 25enne, prossima al parto di Enea

Le due, pur avendo padri diversi, sono da sempre molto unite

La Di Giacomo nel reel pubblica anche un’altra foto in cui, a New York, era Rebecca a baciare il suo pancione, prossimo al parto, avvenuto proprio nella Grande Mela, così da far in modo che Enea avesse il doppio passaporto.

I commenti al post di Jacqueline di Rebecca e della mamma di Ultimo, Anna Sanseverino

Jacqueline al settimo cielo scrive: “La prima Pasqua con… Sole. Mia sorella diventa mamma, io divento zia, Enea diventa cuginetto grande. La vita è bella bella bella bella davvero!!!!!!”. Rebecca commenta: “Sempre insieme, anche in questa meravigliosa nuova avventura!”. E ancora: “Mi scoppia il cuore”. Nessun commento della madre di entrambe. La Parisi tace. Ci sono, invece, le parole della ‘suocera’ di Jacqueline, Anna Sanseverino, mamma di Ultimo, che sottolinea amorevole: “Siete belle voi!”.