Rihanna col pancione al Met Gala 2025! Confermata la terza gravidanza: foto

La 37enne si è presentata incinta all’evento di quest’anno

Insieme al compagno A$AP Rocky ha già due figli

Rihanna e A$AP Rocky stanno per diventare genitori per la terza volta. La coppia ha annunciato l’arrivo di un nuovo bebè poco prima del Met Gala 2025, di cui Rocky è stato uno dei co-presidenti.

I due artisti, noti tanto per il loro stile quanto per la loro musica, sono arrivati separatamente all’evento che si è svolto lunedì 5 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York. Rihanna ha sfilato solo dopo la chiusura del tappeto rosso (o meglio blu), senza derogare alla sua abitudine di arrivare in ritardo.

Rihanna, 37 anni, al MET Gala 2025 col pancione

La cantante ha debuttato con il pancione in un bustier grigio abbinato a una lunga gonna nera e una giacca corta, tutto firmato Marc Jacobs, che ha anche curato i dettagli dell’outfit come scarpe, cravatta e cappello, quest’ultimo realizzato in collaborazione con il modista Stephen Jones.

Rocky, invece, è arrivato in anticipo indossando un look total black personalizzato dal suo brand AWGE. Diversi fotografi e giornalisti presenti si sono congratulati con lui, che ha risposto: “È il momento di mostrare alla gente cosa stavamo preparando”. Aggiungendo poi: “Grazie, grazie, grazie. Siamo felici che tutti siano contenti per noi, perché noi lo siamo sicuramente”.

I loro outfit erano perfettamente in linea con il tema della serata, “Superfine: Tailoring Black Style”.

Rihanna e A$AP Rocky stanno insieme dal 2020 e hanno già due figli: RZA, nato a maggio 2022, che ha appena compiuto 3 anni, e Riot, nato nell’agosto 2023, che oggi ha 1 anno e 9 mesi.