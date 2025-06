A La Volta Buona la 77enne si lascia andare sul presentatore scomparso il 26 marzo 2018

I due si sono sposati a giugno del 1992, si sono separati nel 1998, il divorzio è arrivato nel 2002

Sempre nel 2002 il conduttore inizia la storia con Carlotta Mantovan, da cui nel 2013 ha Stella: le nozze nel 2014

Parla dell’uomo che ha amato profondamente. Rita Dalla Chiesa si commuove in tv ricordando l'ex marito Fabrizio Frizzi e spiega perché finì il loro matrimonio. A La Volta Buona la 77enne si lascia andare sul presentatore scomparso il 26 marzo 2018. I due si sono sposati a giugno del 1992, si sono separati nel 1998, il divorzio è arrivato nel 2002. Sempre nel 2002 il conduttore inizia la storia con Carlotta Mantovan, conosciuta al concorso di Miss Italia 2001, quando aveva 19 anni, e da cui il 3 maggio 2013 ha Stella: le nozze con lei sono state celebrate il 4 ottobre 2014.

Rita Dalla Chiesa si commuove in tv ricordando l'ex marito Fabrizio Frizzi e spiega perché finì il loro matrimonio

“Ci siamo conosciuti un anno prima di Pane e Marmellata. Fabrizio Frizzi fu molto presente e pressante, però era talmente un ragazzo divertente, pieno di riccioli, con la vespa. Tutto avrei pensato, tranne di stare insieme sedici anni. Io avevo 10 anni in più e avevo paura, ero già mamma, avevo vissuto delle cose molto importanti e dolorose”, racconta Rita. Lei aveva già una figlia all’epoca, Giulia avuta da Roberto Cirese, con cui si era unita in matrimonio negli anni Settanta e poi lasciata.

Frizzi, sottolinea la Dalla Chiesa, è stato la sua salvezza: “Succede che nelle coppie qualcosa si possa incrinare dopo 16 anni insieme. I miei dieci anni in più hanno pesato. Dopo un periodo difficile, non pensavo che lui potesse capire quello che avevo passato. L'ho conosciuto dopo 6 mesi dal mio dolore, Fabrizio mi ha salvata con la sua allegria, la sua simpatia. Questa è stata la mia rete di salvataggio”.

A La Volta Buona la 77enne si lascia andare sul presentatore scomparso il 26 marzo 2018

I due erano sempre spiati. La conduttrice sui paparazzi dice: “Erano sempre con noi. C’è stato un momento in cui non siamo riusciti a parlare bene. Mi ricordo che su quella Micra rossa, Fabrizio correva come un pazzo perché c’era un fotografo dietro che ci inseguiva e non era facile così, c’era tensione. Non è stato possibile parlare con Fabrizio quando le cose andavano male perché c’erano sempre i paparazzi”.

Rita chiarisce: “Più della separazione è stato doloroso il dopo. Abbiamo cercato di capire se potevamo recuperare per due, tre mesi però non è stato possibile. Un matrimonio durato 16 anni ma forte, bello e normale”.

In parte rimpiange di non aver provato ad aggiustare un po’ di più le cose. Poi la dalla Chiesa, emozionata svela di essere stata bersaglio sul web del popolo della Rete: “Sono stata molto attaccata sui social perché anche io ho ricordato Fabrizio. Quando sei famoso devi tutto al pubblico, anche una spiegazione quando sei in coppia e poi non lo sei più da un momento all’altro. Quello tra me e Fabrizio era un amore che si è trasformato”.