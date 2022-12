Rita Rusic sa che con il fidanzato Cristiano non durerà: ‘Il nostro amore è a termine’

Attualmente è legata a Cristiano Di Luzio, che ha 32 anni

Rita Rusic ha spiegato di essere consapevole che la relazione con Cristiano Di Luzio è “a termine”. Tra loro non durerà forse ancora per molto e per questo il rapporto è “più intenso”. Ne ha parlato con ‘Il Corriere della Sera’ in una nuova intervista. Quando le è stato chiesto con quanti ragazzi giovani sia stata dopo il divorzio da Vittorio Cecchi Gori, ha risposto: “Qualcuno. Ora sto con un ragazzo di 32 anni (Cristiano, ndr), trenta meno di me. È un bellissimo viaggio perché è a termine, il che lo rende intenso”.

Rita Rusic, 62 anni, insieme al giovane fidanzato Cristiano Di Luzio, 32

Rita, che con Di Luzio ha partecipato anche all’ultima edizione di ‘Pechino Express’, ha poi raccontato come fa a mantenersi così in forma alla sua età. “È un impegno. Mi alleno, mangio sano. Non mi voglio arrendere: è orribile, ma è così. Mi chiedo sempre: quanti anni buoni ancora ho?”, ha fatto sapere.

La Rusic dopo la carriera da produttrice oggi si impegna in altri progetti. “Ho aperto a Miami, con una socia, un concept store sofisticato e di successo, si chiama Violet & Grace lavoriamo ad altre aperture, Roma inclusa. E negli ultimi anni ho raccolto storie da produrre per cinema e serie. Presto prevedo di raccogliere i frutti”, ha concluso.