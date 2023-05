''Con Romina Power non ho rapporti'': la rivelazione di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. E sugli altri fratelli…

La 22enne parla dei rapporti con la grande famiglia allargata

Sogna di fare la cantante ma anche di laurearsi in Comunicazione, che studia online

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. Parla ancora una volta del suo sogno da cantante. La 22enne che ha più di 200mila follower su TikTok e più di 100mila su Instagram, si mette nudo anche sul privato e confessa: “Con Romina Power non ho rapporti”.

Jasmine sa che tutti la identificano come ‘figlia di’, a questo proposito spiega: “Non porto un nome facile, non ho un genitore qualunque: vergognata mai, ma il peso l’ho sentito, quello sì. Sento la responsabilità perché penso che in ogni modo io mi esponga in quel momento sto esponendo anche la mia famiglia. Ma non lo sento come un peso in modo negativo, i paragoni con lui sono forzati, so che la mia musica è completamente diversa dalla sua (quella del papà, ndr)”.

“Papà ha un carattere molto determinato, mi insegna ad essere forte, ad affrontare i problemi senza avere ansie, mi insegna a essere pratica e non farmi mangiare dai problemi - racconta la Carrisi - Se legge una mia intervista o ascolta l’esibizione di una canzone mi dà il suo punto di vista critico: questo andava bene, questo lo avrei fatto diverso... Nelle prime esperienze mi sentivo un pesce fuor d’acqua e lui era molto presente”.

La 22enne parla dei rapporti con la grande famiglia allargata del papà, 79 anni

Jasmine è cresciuta con i suoi genitori nel turbine del gossip costantemente: “Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. E' sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Al Bano ha avuto quattro figli dall’ex moglie Romina: Ylenia, scomparsa il 31 dicembre 1993 e dichiarata morta il 6 gennaio 1994, Yari, 50 anni, Cristel, 37, e Romina Jr., 35. Il cantante 79enne ne ha avuti due con Loredana: Jasmine e Albano Jr., detto Bido, 21. Quando le si domanda che rapporto lei abbia con tutti i fratelli, la ragazza risponde: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi”. Sulla Power però è netta: “Con lei non ho rapporti”.

Jasmine con i genitori e il fratello Bido, 21 anni

Jasmine, spesso attaccata sui social per presunti ritocchini, ribadisce di aver fatto solo “un filler alle labbra”. Sulle critiche, arrivate soprattutto dalle donne, commenta: “I primi tempi la vivevo male, mi pesava, poi smetti di dargli importanza. Una volta mi arrabbiavo e rispondevo a tono, soprattutto se venivano mosse accuse non vere, come quando dicevano che ero tutta rifatta. In quei casi litigavo. L’aspetto che mi ha sempre fatto effetto è che le critiche venissero da tanti adulti, persone che potrebbero essere mio padre o mia madre. Un ragazzo può essere immaturo, ma un adulto non deve…”.

La piccola Carrisi sa già dove vorrebbe vedersi tra dieci anni: “Spero di essere laureata. Sto studiando comunicazione online, ma me la sto prendendo con calma... E spero di lavorare, magari in televisione, e di aver fatto progressi musicalmente, di avere un mio seguito”.