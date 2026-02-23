''A Sanremo ho capito di essere malato'': Rosa Chemical svela la sua depressione in tv a Ciao Maschio

Carla Giuni
23 Febbraio 2026
2
0
Condivisioni
  • Il cantante lo confessa a Nunzia De Girolamo e parla pure del bacio sulla bocca dato a Fedez
  • Sarà a Sanremo 2026, ma non in gara: affiancherà Diaco nelle 6 puntate speciali di BellaSanremo su Rai2

Rosa Chemical svela per la prima volta la sua depressione in tv. A Sanremo ho capito di essere malato, confessa, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il 28enne parla del Festival 2023, quando diede il famosissimo bacio sulla bocca a Fedez, subito dopo essersi esibito con la sua hit “Made in Italy”.

''A Sanremo ho capito di essere malato'': Rosa Chemical svela la sua depressione in tv a Ciao Maschio

Rosa sarà a Sanremo 2026, ma non in gara: affiancherà Pierluigi Diaco nelle sei puntate speciali di BellaSanremo su Rai2. “Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato, confida alla De Girolamo.

“Il Festival per me è stata la svolta, il punto più alto della mia carriera - racconta Chemical - Da artista noto nell’underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo. Sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato”.

Il cantante lo confessa a Nunzia De Girolamo e parla pure del bacio sulla bocca dato a Fedez

“Questo mostro nella mia vita c’è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima”, aggiunge l’artista, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Sul bacio a Fedez, Rosa sottolinea: “Sì, lo rifarei. Se in quel momento l’ho fatto, significa che per me era giusto farlo". Ha ricevuto molte critiche, ammette: “Un po’ mi è dispiaciuto, devo essere sincero. Però me ne sono fatto una ragione”. Parla poi pure della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il Festival. Se due persone si lasciano non è per un bacio sul palco. Non mi sento assolutamente responsabile”, chiarisce lapidario..

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.