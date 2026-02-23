Il cantante lo confessa a Nunzia De Girolamo e parla pure del bacio sulla bocca dato a Fedez

Sarà a Sanremo 2026, ma non in gara: affiancherà Diaco nelle 6 puntate speciali di BellaSanremo su Rai2

Rosa Chemical svela per la prima volta la sua depressione in tv. “A Sanremo ho capito di essere malato”, confessa, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Il 28enne parla del Festival 2023, quando diede il famosissimo bacio sulla bocca a Fedez, subito dopo essersi esibito con la sua hit “Made in Italy”.

''A Sanremo ho capito di essere malato'': Rosa Chemical svela la sua depressione in tv a Ciao Maschio

Rosa sarà a Sanremo 2026, ma non in gara: affiancherà Pierluigi Diaco nelle sei puntate speciali di BellaSanremo su Rai2. “Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato”, confida alla De Girolamo.

“Il Festival per me è stata la svolta, il punto più alto della mia carriera - racconta Chemical - Da artista noto nell’underground sono diventato mainstream. Devo tutto ad Amadeus, al Festival: gli devo molto. Ma non ero pronto al caos mediatico che è successo dopo. Sono andato in depressione. Sanremo è stato un grande punto di svolta, perché da lì ho davvero capito di aver bisogno di aiuto, di essere malato”.

Il cantante lo confessa a Nunzia De Girolamo e parla pure del bacio sulla bocca dato a Fedez

“Questo mostro nella mia vita c’è sempre stato. Il punto è che non mi sono mai curato, pensavo di non aver bisogno di chiedere aiuto. Ora mi sto curando e sto molto meglio. Avrei dovuto iniziare prima”, aggiunge l’artista, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Sul bacio a Fedez, Rosa sottolinea: “Sì, lo rifarei. Se in quel momento l’ho fatto, significa che per me era giusto farlo". Ha ricevuto molte critiche, ammette: “Un po’ mi è dispiaciuto, devo essere sincero. Però me ne sono fatto una ragione”. Parla poi pure della rottura tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il Festival. “Se due persone si lasciano non è per un bacio sul palco. Non mi sento assolutamente responsabile”, chiarisce lapidario..