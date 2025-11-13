Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga mostrano il cantiere della nuova casa a Milano: ''Non è stato semplice''

- La coppia nata al Grande Fratello Vip a deciso di fare il grande passo
- Eccoli sul cantiere in costruzione insieme alla loro piccola Camilla
Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno realizzato un grande sogno. La coppia nata all'interno della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha postato alcune foto dal cantiere della nuova casa. Si tratta di uno spazio in costruzione, ma è frutto di grandi sacrifici.
''Un nuovo capitolo, un nuovo passo fatto insieme. Sarà la casa dove continuare ad inseguire i nostri sogni, dove far crescere la nostra bambina. Non è stato un passo semplice ma i nostri sacrifici di oggi saranno un tesoro per lei in futuro. Sempre insieme mattoncino dopo mattoncino a costruire la nostra vita e la nostra famiglia'' ha scritto l'attrice siciliana su Instagram.
La coppia di 32enni posa felice tra i muri in costruzione, con loro c'è la piccola Camilla, nata il 7 settembre del 2024. Dopo anni in affitto, tra qualche mese finalmente avranno una casa tutta loro.