L'ex gieffina Rosy Chin mostra la trasformazione fisica dopo l'intervento di chirurgia bariatrica che le ha fatto perdere più di 60 kg: guarda

Rosy Chin a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, mostra la sua trasformazione fisica dopo l'intervento di chirurgia bariatrica che le ha fatto perdere più di 60 kg. La chef 39enne, ex gieffina, parla dei disturbi alimentari avuti in passato: 5 anni fa è riuscita a cambiare, grazie alla terapia e all’intervento, Dopo le sue tre gravidanze, è madre di Elizabeth, 17 anni, Thomas, 13, e Samuel, 11, era arrivata a pesare 118 chilogrammi.

“Ci si nasconde dietro un dito: non è colpa mia, non ho mangiato così tanto, no ieri ho solo mangiato frutta e verdura... E quindi cerchi sempre di nascondere questo senso di inadeguatezza, di vergogna per gli altri, ma mentivo più per me stessa perché non volevo e non mi sentivo adeguata o all’altezza in una società che al giorno d’oggi vuole sempre dimostrare qualcosa in più”, svela la donna.

Rosy aggiunge: “Un po’ per le mie lacune, un po’ per le voragini che si sono create nel mio passato, un po’ per la cultura e tutto quanto allarmi e a trovare un effetto placebo attraverso il cibo. Io ho fatto la chirurgia bariatrica, ma è una delle tante scelte, opzioni che una persona può arrivare per poter raggiungere il proprio peso. Consiglio a tutti quanti che sia l’ultima scelta”.

Dimagrendo, dai 118 chili raggiunti, la Chin ha avuto problemi: “Avevo un sacco di pelle in più quindi mi dava fastidio camminare, fare dei movimenti particolari, perché la pelle sfrega e tutto quanto e ho fatto un intervento di addominoplastica, l’interno cosce e il seno, perché ovviamente era tutto caduto. Adesso l’ultimo che farò sarà quello delle braccia perché ovviamente spadellando e lavorando dà fastidio”.

Rosy aveva raccontato le sue difficoltà anche nella Casa. “A 17 anni sono stata in un centro per curare la bulimia e l’obesità e posso dire che mentalmente non si guarisce mai. Mi sento sempre inadeguata, una fallita, nonostante i miei successi, non sono mai abbastanza”, aveva rivelato.

Ora sta bene e conclude: “Sono passata dalla bulimina all’obesità; ho fatto un percorso psicologico che è stato fondamentale proprio per avere un clic, un approccio diverso”.