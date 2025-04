''Non perdono'': la madre di Valeria Marini scoppia a piangere a 'Le Iene' ribadendo che il rapporto con la figlia è chiuso per sempre

Gianna Orrù parla di rispetto e si blocca tra le lacrime: non vuole riconciliarsi con la showgirl

Tutto nasce dalla truffa subita in cui l’87enne ha perso circa 335mila euro, ma lei dice che non c’entra

Il prossimo novembre ci sarà finalmente la sentenza sul processo ai danni di Giuseppe Milazzo. Gianna Orrù, vittima di una pesante truffa in cui ha perso oltre 335mila euro, attende sia fatta giustizia. Intanto nella sua famiglia si è creata una pesante frattura con i figli. La donna non parla con loro da mesi. La madre di Valeria Marini, però, a Le Iene scoppia a piangere. “Non perdono”, sottolinea l’87enne, ribadendo che il rapporto con la figlia è chiuso per sempre.

Tutti si domandano cosa sia accaduto tra Gianna e Valeria. Neanche Mara Venier a Domenica In è riuscita a ricucire lo strappo. Filippo Roma, che aveva seguito da vicino la vicenda della truffa per Le Iene, ci prova, ma non c’è nulla da fare. Domanda a Gianna se sia stata la truffa a scatenare il tutto. La Orrù replica: “Certo, bisogna trovare sempre delle scuse, è sempre colpa degli altri non è mai colpa tua o del tuo comportamento… Sono 30 anni che io combatto per Valeria, forse avrebbe dovuto essere un po’ più riconoscente viste le cose che ho fatto per lei”.

Roma le dice che la figlia c’è rimasta male quando pochi mesi fa ha subito un’aggressione da parte di uno sconosciuto sulle scale di casa sua. Gianna ribatte: “Lei continua a parlare di me perché forse ha bisogno di visibilità. Perché è andata ad abitare in Piazza di Spagna? Vai ad abitare in un posto con un portiere, più controllato e sicuro, se no corri i rischi e fatti tuoi”.

“Io non voglio riconciliarmi con Valeria – aggiunge la madre della soubrette – non ho niente da dirle. La riconoscenza non è di questo mondo, tutta questa gente che entra nel mondo dello spettacolo perde il senso della realtà, tutti e non ti dico altro”.

“Io ho lasciato il mio lavoro, ero una professionista, lavoravo e guadagnavo molto bene, se tornassi indietro non lo lascerei più il lavoro, l’ho lasciato per risolvere 8.000 problemi suoi, tornassi indietro continuerei con il mio lavoro che mi piaceva tanto, tranquilla, per cui ho studiato tanto. Io ho fatto l’Isef, mi ero creata la mia palestra - continua Gianna - Poi Valeria Marini è entrata nel mondo dello spettacolo e ho abbandonato tutto a Cagliari e sono corsa a Roma perché un successo così come quello che ha avuto, se non sei supportata in modo forte da me e mio fratello che le ha risolto 70.000 problemi, non riesci a mantenerlo il successo, il mondo dello spettacolo è molto difficile”.

Roma le chiede cosa ci sia di più importante in un rapporto. “Il rispetto! - risponde Gianna scoppiando a piangere - Il rispetto!”. Poi chiede scusa, beve un sorso d’acqua e continua: “Sono molto stanca, sono molto provata, a me questa truffa mi ha distrutto la vita. Io sono stata cornuta e mazzata, non solo subisci la truffa, ti portano via tutti i soldi e poi ti mancano di rispetto - svela - Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornando indietro non lo farei più, io non perdono, perché dovrei perdonare mia figlia? Tu non devi dimenticarti di essere figlia, devi sempre ricordare che sei figlia e che devi molto a questa madre. Ho dato tanto ai miei figli, adesso basta”.

Filippo Roma incontra anche Valeria. Lei si dice dispiaciuta e sottolinea: “Io ho sempre detto che senza mia mamma non sarei nulla, non ho mai raccontato nulla pubblicamente delle nostre cose. Per lei farei tutto, mia mamma è una donna speciale e merita giustizia, anche come esempio”. Ma la pace tra le due non arriva.