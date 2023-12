La showgirl 55enne è vittima di una stalker dal 2021: “Ho sporto denuncia”

“Me la sono ritrovata ovunque, anche nei pressi di casa e la sottoposero a Tso”

Sabrina Salerno è vittima di una stalker dal 2021. Lo rivela a La Stampa in una lunga intervista in cui si racconta. La donna le sta rendendo la vita un incubo. “Dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa”, confessa al quotidiano la showgirl 55enne sposata dal 2006 con Enrico Monti e madre di Luca Maria, 19 anni.

''Dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa'': Sabrina Salerno rivela che una donna le sta rendendo la vita un incubo

La giornalista le domanda: “Le è mai capitato di chiedere aiuto e di ricevere risposte timide?". Sabrina Salerno decide di parlare e confidare quel che le sta accadendo: “Dal 2021 sono vittima di una stalker, una donna francese con gravi problemi psicologici. Ho sporto denuncia per stalking in Italia e in Francia, sto aspettando il codice rosso, ovvero il procedimento che prevede un intervento immediato. Me la sono ritrovata ovunque, anche nei pressi di casa e la sottoposero a Tso. Nonostante la denuncia nessuno mi dice niente: non so chi è, se è pericolosa. Convivo con la paura di trovarmela davanti, temo la reazione che potrei avere e anche le conseguenze, visto che se qualcuno entra in casa tua armato e ti difendi qui finisci anche in galera”.

La showgirl 55enne è vittima di una stalker dal 2021: “Ho sporto denuncia”

“E’ ossessionata - prosegue l’artista - dice di essere mia moglie e che il diavolo ci separa”. La Salerno è stufa. Non ne può più di vivere nel terrore e sbotta contro le istituzioni. “Ho le scatole piene di questa storia, vivo in ansia, penso alle donne impaurite che non hanno una rete intorno come me. Basta piangere ai funerali e non fare niente per cambiare le cose. Continuano a morire donne, è un fallimento. Bisogna denunciare, ascoltare, inasprire le pene”, conclude.