Samanta Togni esce dallo studio di 'La Volta Buona' gattonando: le sfugge una parola di troppo sulla vita privata con la Balivo e preferisce defilarsi

Caterina Balivo le chiede del figlio Edoardo, 24 anni, la 44enne capisce male e…

Il 14 marzo scorso ha firmato il divorzio: con Mario Russo è ormai finita da tempo

Caterina Balivo le chiede del figlio Edoardo, avuto nel 2001 dal suo primo ex marito, Mirko Trappetti. Lei capisce male e così le sfugge una parola di troppo sulla vita privata. Samanta Togni, appena si rende con to dello scoop involontario svelato da lei stessa, esce dallo studio di La Volta Buona gattonando. La conduttrice ride a crepapelle per l’involontaria gaffe della sua ospite.

La 44enne ha firmato il divorzio da Mario Russo lo scorso 14 marzo: è ufficialmente single pronta a rimettersi in gioco e pensare a se stessa. Samanta, per dare un taglio definitivo al passato, ha pure accorciato la sua chioma, regalandosi un look nuovo.

Caterina le chiede di Edo, il figlio adorato. Lei non intende e replica: “Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando, dacci del tempo prima di parlarne, altrimenti poi si dice: ‘ecco, già si sono lasciati’. Dateci il tempo di conoscerci”. La Balivo è interdetta: “Ma io parlavo di tuo figlio…!”. Lei e gli altri odorano la confessione involontaria. La Togni capisce che ha parlato troppo e, non sapendo che pesci prendere, si mette carponi e, gattonando, esce.

L’ilarità è generale. Alla fine Samanta rientra davanti le telecamere e cerca di venirne fuori senza successo. Sta effettivamente uscendo con qualcuno. “Ma io non mi sarei mai permessa di dire alcunché, davvero non ne sapevo nulla”, si giustifica la Balivo. Poi le domanda se il ‘lui’ in questione sia un volto dello spettacolo. La danzatrice e conduttrice risponde con un secco “no”.