''Non ho mai negato il ricorso alla chirurgia plastica'': Samantha De Grenet parla in tv delle punturine sul viso a fini estetici, racconta degli insulti ricevuti

La 54enne a La Volta Buona torna sulla questione per cui è stata criticata sui social

Caterina Balivo le sottolinea colpita, facendole i complimenti: “Sei molto naturale”

Lo ha sempre detto apertamente, anche e soprattutto nei post: “Senza essere maniacale vado ogni 6 mesi e da qualche anno dal dottor Alberto Armellini”. Samantha De Grenet in tv torna sull’argomento, parla delle punturine sul viso a fini estetici. “Non ho mai negato il ricorso alla chirurgia plastica”, sottolinea la 54enne. A Caterina Balivo, ospite de La Volta Buona, racconta degli insulti ricevuti, non premiata, quindi, per la sua franchezza.

"Sono sempre stata una che non ha mai negato di ricorrere all'aiuto di esperti o alla chirurgia plastica, laddove uno ne sente la necessità”, chiarisce la showgirl. La conduttrice è colpita e le fa i complimenti. "Sei molto naturale”, le dice.

De Grenet li accetta sorridendo. E’ naturale perché sceglie trattamenti non invasivi. "Io uso la testa. Dico: invecchiare sì, ma dolcemente. Senza stravolgersi. Se posso farmi delle punturine di ialuronico per allegerire un po' le rughe nasolabiali in maniera naturale, se posso fare degli anti aging di idratazione profonda… Perché no?”, precisa ancora.

Purtroppo alcuni sui social non gradiscono. Samantha svela: “L'anno scorso ho fatto queste punture di ialuronico sulle labbra. E io ne faccio pochissimo perché voglio solo tenerle idratate, solo che appena le fai sono più gonfie. Ho fatto un video perché non nascondo mai niente. Mi hanno iniziato a dire: labbra rifatte, che mi ero fatta il lifting, gli zigomi, che mi ero tirata…".

Sam poi, con estrena ironia, conclude: “Ho risposto che se io ero un mezzo cessettino avrei potuto farmi aiutare. Loro non avrebbero potuto rimediare alla scarsa intelligenza".