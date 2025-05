''Secondo me Michele Morrone come attore è un cane'': Victoria Cabello entra nella polemica della settimana durante un evento pubblico

La 50enne mentre intervista Roberto Bolle stronca l’attore 34enne pugliese

Dopo l’intervista a Belve e il successivo sfogo social, l’artista è al centro dei riflettori

Lui in tv, a Belve, ha detto di essere in “divo internazionale”, ha accusato il cinema del Bel Paese, troppo ‘sinistroide’ per i suoi gusti, e ha detto che in Italia più bravo di lui c’è solo Alessandro Borghi. Sul social, successivamente, ha rinnovato il suo sfogo, chiarendo ancora di più quel che pensa, poi, rendendosi forse conto di aver esagerato, ha cancellato il post e chiesto scusa. Ma è ormai al centro della polemica. E anche Victoria Cabello non resiste. Durante un evento pubblico stronca il pugliese 34enne. “Secondo me Michele Morrone come attore è un cane”, confessa.

In occasione di un incontro con gli studenti all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la 50enne intervista Roberto Bolle. Al danzatore chiede cosa avrebbe fatto se non fosse diventato un ballerino. L’attore? “Diciamo che poi alla fine è quello che si avvicina…”, spiega il 50enne. Victoria prende la balla al balzo e affonda: “Quindi se non avessi fatto il ballerino avresti fatto l’attore. Ma saresti stato bravo come quello che era ieri da Francesca Fagnani che ha detto che è il più bravo di tutti, che forse solo Alessandro Borghi è meglio di lui? Non mi ricordo il nome, qualcuno di voi mi aiuta?”.

Bolle ci prova, ma sbaglia il cognome: “Marrone. Se l’ho visto anche io? Sì ho visto una breve clip”. La Cabello, così, esprime quel che pensa della recitazione del protagonista di 365 Giorni: “Ah, l’hai visto anche tu? Quindi saresti stato più o meno bravo di lui? Lui è un cane secondo me, questa è una mia personalissima opinione”. Una stroncatura netta, senz’appello.