L’annuncio sulle pagine di Diva e Donna: la 27enne e il napoletano suo coetaneo diranno di sì

Sono fidanzati da 7 anni, la valletta de La Ruota della Fortuna sogna da tempo i fiori d’arancio

Diva e Donna, dati anche i dati di share ‘stellari’ de La Ruota della Fortuna, le dedica la copertina. Lei posa in abito da sposa col fidanzato. “Samira Lui, arriva il giorno più atteso - si legge - Nozze con Luigi e ‘zio’ Gerry fa il testimone”. Samira Lui sposa il fidanzato Luigi Punzo. Il suo testimone di nozze, stando a quel che rivela il settimanale, sarà Gerry Scotti, il conduttore del quiz show del momento, che lei affianca nel ruolo di ‘valletta’.

Samira Lui sposa il fidanzato Luigi Punzo: ecco chi sarà il suo testimone alle nozze

La 27enne e il napoletano suo coetaneo diranno di sì, ‘benedetti' dal presentatore con cui la ragazza ha un feeling molto speciale: i due si stimano e sono legati da amicizia e rispetto reciproco. Il giornale non rivela la data dei fiori d’arancio, Samira era da tempo che sognava il matrimonio con l’imprenditore con cui fa coppia da ben sette anni.

Lui è un ex modello. Organizza eventi e lavora nell'accoglienza di lusso. Samira a Oggi aveva raccontato: ”Ci siamo conosciuti a Formentera: io ero in vacanza, lui organizzava eventi. E’È stato un colpo di fulmine: era giugno, sarei dovuta rimanere una settimana, sono rimasta lì tutta l'estate".

La 27enne friulana avrebbe scelto di avere accanto nel giorno del sì Gerry Scotti, che affianca a La Ruota della Fortuna

“E’ un ragazzo d'oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c'è rispetto, mai gelosia né possessività. La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura. Potremmo sposarci anche adesso, ma diamo priorità ad altri aspetti della vita, voglio fare le cose in ordine. Anche perché quando avrò dei figli voglio essere una madre presente”, aveva aggiunto. Evidentemente il momento giusto è alle porte..