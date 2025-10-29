A Milano esce in strada dopo una serata tra amici: presenti la Marrone e la Ambrosio

Nessuna traccia della giovanissima fidanzata: la 22enne da tempo non si vede con lui

I gossip sulla crisi in atto si moltiplicano. Le foto che Chi mette in copertina sembrano avvalorare le voci di addio. Stefano De Martino è stato paparazzato dopo una cena con le ex Emma e Gilda. Il commento che rilascia Caroline Tronelli non lascia presagire nulla di buono sulla relazione tra lei e il 36enne…

Stefano De Martino a cena con le ex Emma e Gilda: il commento di Caroline Tronelli

Il conduttore esce in strada dopo una serata trascorsa da amici a Milano. Tra le presenti all’incontro la Marrone e la Ambrosio. Sul settimanale si legge: "Gilda è diventata una confidente sentimentale di Stefano e con Emma il grande amore si è trasformato in un rapporto di fratellanza”.

L’ex ballerino di Amici pareva aver trovato stabilità con Caroline, figlia di alcuni intimi che conosce da tempo. Qualcosa, però, deve essersi raffreddato. “Proprio per la delicatezza della situazione nessuno dei due ha mai reso pubblica la fine della relazione. Di certo l'amore può proseguire in altre forme”, fa sapere il giornale nell’articolo.

A Milano esce in strada dopo una serata tra amici: presenti la Marrone e la Ambrosio

A mettere benzina sul fuoco ci pensa Gabriele Parpiglia che avrebbe contattato telefonicamente la diretta interessata. La 22enne al telefono sarebbe stata lapidaria e avrebbe detto: “Non parlo di questo momento con Stefano”. Rimane tutto ancora non ufficiale.