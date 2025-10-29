Venus Williams e Andrea Preti illuminano Los Angeles: primo red carpet da marito e moglie, foto

La tennista 45enne e il 37enne all’inaugurazione della mostra Swarovski

E’ un’occasione mondana irripetibile. Venus Williams e Andrea Preti illuminano Los Angeles e si regalano il primo red carpet da marito e moglie. La tennista 45enne e il 37enne posano per i fotografi all’inaugurazione della mostra Swarovski. Eleganti e disinvolti portano sul tappeto rosso il loro amore.

Sono pazzi l’una dell’altro. Il sì per la coppia è arrivato lo scorso 19 settembre a Ischia, che ha fatto da cornice, blindatissima, all’unione. La storia della loro relazione, prima annunciata e poi suggellata da nozze, è ormai nota: Venus e Andrea hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2025, dopo diversi mesi di indiscrezioni. Poco tempo dopo la cerimonia. Ora appaiono in pubblico negli Stati Uniti per partecipare all’evento di un brand prestigioso: un vero debutto mediatico ufficiale

L’occasione è l’inaugurazione della nuova mostra di Swarovski, che attira personalità del mondo della moda, dello spettacolo e dello sport. Venus, da atleta leggenda internazionale, incarna lo stile, la forza e la visibilità globale. Andrea, su un palcoscenico diverso, porta con sé il fascino cinematografico e la raffinatezza europea.



Sul tappeto rosso, i due non passano inosservati: Venus in un look elegante black and white, Andrea accanto a lei in perfetta sintonia. E’ un’immagine che sancisce non solo una unione personale, ma anche un’intesa professionale, perfetta per un evento moda-glamour.

