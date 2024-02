Sangiovanni annulla l'uscita del nuovo disco e il tour: ''Non riesco a fingere che vada tutto bene''

Il cantante 21enne ha annunciato la sua decisione sui social

Già all'Ariston aveva manifestato il suo disagio interiore

Un annuncio shock quello di Sangiovanni. Il cantante 21enne ha deciso di fermarsi annullando l’uscita del nuovo album e del tour. Protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo dove ha portato il brano “Finiscimi”, già all’Ariston aveva parlato apertamente di un suo disagio.

Il cantante Sangiovanni ha deciso di prendermi una pausa

Adesso però spiega: ''Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo - ha scritto il vicentino in una storia Instagram - A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo". E quindi stop a tutti i progetti imminenti. "L'uscita del mio album 'Privacy' e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati" ha annunciato spiegando che chi aveva già preso i biglietti dello show o preordinato l'album sarà rimborsato.

Dopo Sanremo doveva iniziare una nuova fase artistica per il cantante, che da poco ha rotto con la fidanzata Giulia Stabile, conosciuta nel 2020 ad Amici di Maria De Filippi. ''Grazie a quest'esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è" ha scritto Sangiovanni, precisando che la sua decisione e il malessere non sono in alcun modo da ricondurre all'esito della sua partecipazione sanremese. "Anche il Sanremo precedente l'ho vissuto con lo stesso disagio".

Sangio ha ringraziato chi gli è stato vicino in questi giorni. "Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante - ha proseguito - anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie".