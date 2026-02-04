''Questa sarà dura'': l’attore Channing Tatum operato, foto in ospedale e cos’è successo

Il divo americano, 45 anni, si è infortunato in modo serio

Ha dovuto inserire una vite nella spalla: per lui, che lavora col suo fisico, è una vera sfida

Sul social ha condiviso uno scatto dall’ospedale e fatto sapere che non ha intenzione di mollare

Channing Tatum non ha alcuna intenzione di fermarsi, nemmeno da un letto d’ospedale. L’attore, 45 anni, ha condiviso su Instagram una foto che lo mostra sdraiato, con il camice medico addosso, lo sguardo stanco ma determinato. L’immagine è diretta, senza filtri: è il volto di qualcuno che sta affrontando qualcosa di serio, ma con la solita grinta.

Accanto allo scatto ha scritto: “Solo un altro giorno. Un’altra sfida. Questa sarà dura. Ma va bene così. Andiamo a prendercela”. La grinta del divo di Hollywood non è stata scalfita dal problema di salute, spiegato poco dopo.

Channing Tatum, 45 anni, si mostra in ospedale dove sta affrontando le conseguenze dell'infortunio alla spalla

Per chiarire meglio la situazione, Channing ha pubblicato una radiografia della spalla “separata”. In un’altra foto si vede il post-operatorio: una vite inserita per sistemare l’articolazione. Insomma, un vero infortunio che richiederà tempo e pazienza per tornare alla normalità.

Non è la prima volta che il suo fisico gli presenta il conto. L’anno scorso si era fatto male a una gamba sul set di un film, tanto da dover lasciare alcune scene alla controfigura. Un duro colpo soprattutto mentalmente.

In un’intervista aveva ammesso: “Non è il dolore che sento sul momento. È sapere che non posso tornare indietro. E ora so come saranno i prossimi sei mesi della mia vita. Odio invecchiare. Nella mia testa ho ancora trent’anni. Ventisei, se devo essere sincero”. Una confessione che racconta bene la frustrazione di chi vive di performance fisica.

Sotto al post, intanto, è arrivata un’ondata di affetto. “Puoi farcela. Superare gli ostacoli è il tuo superpotere”, ha scritto un fan. “Ti mando tanta energia positiva per guarire in fretta”, ha aggiunto un altro. Anche il collega Jamie Foxx ha commentato con un incoraggiamento da spogliatoio: “Preghiere per te, andiamo campione”.

Tra i messaggi spicca quello della fidanzata Inka Williams. “Grande lupo cattivo, ce la facciamo”, ha scritto. La modella australiana, 26 anni, è al suo fianco da circa un anno e non perde occasione per sostenerlo pubblicamente.