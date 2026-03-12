''Porta con sé qualche lacrima'': Sarah Ferlberbaum svela la ''nuova vita'' con Daniele De Rossi tra Genova e Roma

L’ex calciatore 42enne dallo scorso 6 novembre è diventato allenatore del Genoa

Ha lasciato nella Capitale, dove viveva, la moglie, attrice 45enne, e i figli Olivia Rose e Noah

Dal 6 novembre, lui, bandiera giallorossa e della Nazionale quando era in campo, è diventato allenatore del Genoa. Per lavoro si è trasferito in Liguria e ha lasciato nella Capitale, dove viveva, la moglie, attrice 45enne, e i figli Olivia Rose e Noah, 12 e 9 anni. E’ anche padre di Gaia, 20 anni, avuta dall’ex Tamara Pisnoli. Sarah Ferlberbaum svela la “nuova vita” con Daniele De Rossi tra Genova e Roma. Volata ‘in trasferta’ dall’uomo che ama, condivide alcune foto insieme a lui e confessa in un lungo post: “Porta con sé qualche lacrima".

Sarah sorride raggiante accanto a Daniele. Alle loro spalle c’è il mare. “Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. ‘Dove sei questo weekend?’. Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima”, confida la Felberbaum.

L’artista prosegue: “‘Ma dai, pensa che bello stare un po’ separati!’. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via. E allora scegli di prenderti il bello: le passeggiate romantiche, il cercarsi di notte nel letto solo per sussurrare ‘ehi, sono qui’, perché conosci bene la solitudine di addormentarsi da soli per troppe notti. Fare l’amore, guardarsi, accarezzarsi il viso, respirarsi addosso cercando di prendere tutto. Tutto quanto. Perché sai che passeranno giorni prima di poterlo rifare”.

Sarah conclude un po’ malinconica dichiarando a De Rossi tutto il sentimento che prova per lui, a cui è legata dal 2011: “E così ti riempi gli occhi, il cuore, le guance, le mani di lui. Di voi. Di un amore che sai essere diverso, speciale, unico. Ti amo Daniele”.