''Sono riuscita a riposare'': Giulia Salemi racconta l’esperienza da inviata di Pechino Express 2026 lontana dal figlio

- E’ volata in Estremo Oriente con i concorrenti, Kian, nato il 10 gennaio 2025, era lontano
- Per la 32enne esperienza "intensa, stancante ma molto divertente", lo rifarebbe
E’ volata in Estremo Oriente con le coppie concorrenti. La rotta tra Bali e Java, poi Cina, toccando città come Shangai e Nanchino, Giappone, Tokyo e anche Kyoto, sede della finalissima, l’ha portata lontana da Kian, nato il 10 gennaio 2025 dall’amore col compagno Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi racconta a Today l’esperienza da inviata di Pechino Express 2026, insieme a Guido Meda e Lillo, lontana per la prima volta dal figlio. “Sono riuscita a riposare”, svela.
“E’ stato bellissimo, intenso, stancante, ma è stato anche divertente”, sottolinea l’influencer e conduttrice italo-persiana 32enne parlando dell’adventure-game, show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su Now.
L’ex gieffina vip poi, parlando del piccolo rimasto a Milano, accudito da papà e nonni, confessa: “Kian mi è mancato tantissimo. Da un lato ho sofferto a lasciare a casa il mio bambino di 10 mesi, anche se era in ottime mani. Ma dall'altro mi sono riposata. Finalmente dopo 10 mesi dal parto sono riuscita a riposare. Alle 9 andavo a letto, non sono mai stata così riposata dopo la gravidanza”. Giulia rifarebbe la stessa scelta, senza alcun dubbio.
