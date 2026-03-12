''Spregiudicata e senza scrupoli'': Cartisia Somma, figlia di Sebastiano, è Sharon in Mare Fuori 6

La 20enne, dopo il liceo classico e gli studi di recitazione, ha debuttato a teatro nel 2019

Alle spalle ha la maturità classica e gli studi di recitazione, adesso frequenta il Dams a Roma Tre, parla inglese e spagnolo. Ha debuttato a teatro nel 2019, ora arriva in tv, nel cast dell’attesissima serie Mare Fuori 6. Cartisia Somma, figlia 20enne di Sebastiano Somma e Morgana Forcella, è Sharon, una ragazza “spregiudicata e senza scrupoli". “Papà per anni in tv è stato quasi sempre l’eroe, io invece sono più cattiva di papà”, confessa l’attrice a Chi.

Bella, quando le si fa notare la sua avvenenza fisica, Cartisia Josephine replica: “La bellezza, quando riconosciuta, fa piacere, certo. Ma la vera bellezza è incontrare e seguire le proprie passioni”. Il suo personaggio è disposta a sacrificare tutto per di ottenere quello che desidera, in comune con lei ha “la determinazione”.

“Anche io sono una ragazza molto determinata, soprattutto nel lavoro, ma anche nella vita privata. Se mi metto in testa che devo fare una cosa, per piccola che sia, cerco sempre di portarla a termine, anche se ci sono impedimenti. E’ proprio una mia caratteristica”, chiarisce la giovane artista.

La passione della recitazione l’ha sempre avuta, grazie al padre, Sebastiano, però, non voleta: “Sperava cambiassi idea! Sperava studiassi Medicina, credo. Questo è un mestiere difficile, puoi sentirti frustrato. Però, quando ha capito che era una passione e ci avrei messo l’anima, mi ha sostenuta”. All’inizio, da figlia d’arte, era spaventata: “Ho pensato: ‘chissà cosa dirà la gente’. Ma alla fine conta solo l'impegno. Io so quanto ne ho profuso per arrivare, ad esempio, a questo ruolo”. Cartisia ha dovuto imparare a parlare il napoletano con una ‘dialogue coach’. Sogna in cinema internazionale: “E’ un sogno grande, ma mi piace pensare che prima o poi possa succedere”.