Lo scherzo de 'Le Iene’ a Stefania Orlando non andrà in onda: cos’è successo?

Dopo l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ molti dei concorrenti del reality sono finiti nel mirino de ‘Le Iene’. Gli autori del programma di Italia1 hanno fatto diversi scherzi ai protagonisti del format di Canale5. Sono stati “vittime” lo stesso vincitore Tommaso Zorzi, ma anche Rosalinda Cannavò, con la complicità del fidanzato Andrea Zenga, e Pierpaolo Pretelli, con la complicità della fidanzata Giulia Salemi. Anche a Stefania Orlando è stata organizzata una “trappola”, ma a quanto pare la trasmissione ha successivamente deciso che il suo scherzo non potrà andare in onda. Ad annunciarlo è stata lei stessa tramite social.

Su Twitter ha voluto fare chiarezza dopo che in molti le hanno domandato quando sarebbe andato in onda lo scherzo. “Poiché molti di voi mi chiedono quando andrà in onda lo scherzo che mi hanno fatto ‘Le Iene’ mi è stato detto che, per motivi a me ignoti (forse tecnici), non andrà in onda, ho provato a capirne di più ma non mi hanno fatto sapere nulla! Peccato”, ha fatto sapere.

In passato era successo che alcuni scherzi fatti da ‘Le Iene’ non fossero poi mai trasmessi, ma quasi sempre sono stati i protagonisti a non firma la liberatoria. Stavolta sembra che le cose stiano però diversamente. Raramente ci sono stati problemi tecnici tali da non consentire la messa in onda. Chissà cos’è veramente successo…

Nel frattempo Stefania Orlando, 54 anni, sposata dal 2019 con il 45enne Simone Gianlorenzi, sta vivendo una nuova giovinezza professionale dopo la partecipazione alla quinta edizione del GF Vip. Per lei bollono in pentola nuovi progetti e le sono arrivate diverse proposte.

Scritto da: la Redazione il 24/5/2021.