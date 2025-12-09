''Io pago sempre'': è scontro in tv tra Francesca Cipriani e Genny Urtis dopo le accuse della 48enne a Belve

Tutto va in scena a Storie di Donne al Bivio da Monica Setta: la showgirl nega di essere ‘tirchia’

Già via social la 41enne aveva replicato all’ex Giacomo mostrando le sue fatture pagate

Tornano i faccia a faccia, quelli tanto cari a Barbara d’Urso quando era al timone dei suo programmi Mediaset, ora vanno in scena su Rai2, a Storie di Donne al Bivio, la trasmissione di Monica Setta. In tv è scontro tra Francesca Cipriani e Genny Urtis, dopo le accuse della 48enne, medico estetico, a Belve. “Io pago sempre”, sottolinea la showgirl. L’altra, ospite della Fagnani, aveva svelato dell’amica e cliente del suo studio: “Viene da me ma non vuole mai pagare, ha il braccino corto”.

La 41enne già via social, nelle sue Storie, aveva replicato a Genny mostrando le fatture, dopo i trattamento a cui si era sottoposta da Urtis. Genny, sempre sul web, però, aveva ribadito le sue parole. Ora le due si affrontano davanti la telecamera.

Genny entra in studio e a Francesca sottolinea: “Ma se ci chiedi sempre hotel gratis, mangiare gratis… Le fatture che hai portato sono dei materiali, quando siamo riusciti a farteli pagare". La Cipriani nega tutto, è anche disposta a sottoporsi alla macchina della verità. Accusa invece Urtis di non voler mai sborsare un euro: “Vai in bagno perché dici di avere l’incontinenza e non paghi, io al contrario pago sempre, ho le tasche strabucate". L’altra contrattacca: “No, sei tu che quando vai al ristorante poi al momento del conto ti viene la cistite e scappi". Genny precisa: “E poi non ho detto che è tirchia, ho detto che chiede lo sconto, ma lo chiedono tutte”.

La conduttrice prova a far fare pace alle due: fa arrivare una torta a forma di cuore. Genny ne approfitta per ironizzare ancora sull’argomento e a Francesca dice: “Io ho portato lo champagne che è in collab, pure la torta è gratis, mangiamola!”.