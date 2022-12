Selvaggia Lucarelli: ''Il 2022 annus horribilis, dalla perquisizione in casa alla morte di…''

La giornalista parla dell’anno che si chiude, per lei nefasto

Poi spiega se pensa di tornare a ‘Ballando con le Stelle’ anche nel 2023

Selvaggia Lucarelli pensa che il 2022 per lei sia stato un vero e proprio ‘annus horribilis’. Lo ha detto in una nuova intervista rilasciata a ‘Il Fatto Quotidiano’. Ha ripercorso tutto ciò di terribile che le è accaduto. Ultima, ma solo in ordine cronologica, l’esperienza della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, dove è finita al centro di un numero incredibile di polemiche.

'Selvaggia Lucarelli, 48 anni, pensa che il suo 2022 sia stato un 'annus horribilis'

E’ stata un’esperienza “catastrofica dal punto di vista umano”: “Dunque, perfettamente in linea con il mio 2022, un annus horribilis con dentro un mese horribilis, maggio, in cui ho subito la perquisizione dell’Antiterrorismo per mio figlio Leon, ho preso il Covid ed è morto il mio cane Godzilla. Sommando il tutto, ho dovuto rinunciare alla conduzione di un programma in Rai”. Per non parlare della recente morte di sua madre.

Selvaggia con il compagno Lorenzo Biagiarelli

Quando le è stato chiesto se pensa di tornare dietro al bancone dei giudici del talent di Rai1 anche il prossimo anno, la 48enne originaria di Civitavecchia, ma oggi milanesissima, ha risposto: “Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai”.