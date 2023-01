La giornalista svela i retroscena che avrebbero portato il 33enne a dire di essere gay pubblicamente

Il 33enne ha negato di aver preso denaro, ma la 48enne lo smentisce

Selvaggia Lucarelli svela i retroscena che avrebbero portato Federico Fashion Style a dire di essere gay pubblicamente. Nell’ultima puntata del suo seguitissimo podcast “Il Sottosopra”, la giornalista punta il dito contro l’hair stylist e attacca il coming out in tv: “C’era in corso una trattativa economica”. Il 33enne sarebbe stato protagonista di una vera e propria asta per svelare il suo orientamento sessuale davanti le telecamere.

Selvaggia Lucarelli attacca il coming out di Federico Fashion Style: ''Era in corso trattativa economica, doveva andare al GF ma poi…''

“Ci sentivamo stronz* e pure retrogradi nel fare quella semplice equazione. Invece è finita che è stato proprio Federico Lauri a fare coming out a Verissimo - spiega la Lucarelli - Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico. C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello Vip a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidarlo a Verissimo”.

“Abbiamo deciso che va bene tutto e monetizzare tutto, per cui direte voi perché dovrebbe essere strano che Federico si faccia pagare per il suo personale coming out? - continua la 48enne - In realtà di strano non c’è nulla, di discutibile dal mio punto di vista molto. Se penso che un anno fa lo stesso Lauri si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio. L’idea che la verità e la bugia sullo stesso tema abbia lo stesso prezzo non mi scandalizza, però mi avvilisce”.

La giornalista svela i retroscena che avrebbero portato il 33enne a dire di essere gay pubblicamente

Selvaggia infine conclude con un po’ di tagliente ironia: “Lui si è liberato del peso del giudizio in tv, davanti a qualche milione di spettatori, ma la moglie (Letizia Porcu, compagna di Lauri ora felicemente fidanzata con un altro, ndr) dovrebbe tenere riservata la vita privata perché il paese è piccolo e la gente mormora. Insomma la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché evidentemente la figlia è pronta a leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felicissimi. Ma sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi”.