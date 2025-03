''Gli ho detto: facciamo questo figlio'': Selvaggia Lucarelli rivela che il fidanzato più giovane Lorenzo le disse di no a una gravidanza

La 50enne in tv, a “Obbligo o Verità”, parla del suo rapporto con Lorenzo Biagiarelli, 35 anni

Confessa pure perché a casa non ha una collaboratrice domestica ad aiutarla con le pulizie

Selvaggia Lucarelli, schietta, sincera, senza peli sulla lingua, si accomoda senza alcuna paura nello studio di Obbligo o Verità, il nuovo programma in prima serata su Rai2 di Alessia Marcuzzi. Racconta le sue verità scomode e non solo. La 50enne si apre anche sul legame con Lorenzo Biagiarelli, 35 anni, con cui ha una relazione dal 2016. Rivela che il fidanzato più giovane le disse di no a una gravidanza che lei, mamma di Leon, 20 anni, avuto dall’ex marito Laerte Pappalardo, avrebbe desiderato.

“Stare con un uomo di 15 anni più piccolo non mi fa sentire più giovane, ma più vecchia - confessa l’opinionista, blogger e scrittrice - Se fosse il contrario, sarebbe una dinamica folle. L’unica cosa che mi fa molto innervosire e arrabbiare è che qui entriamo in un terreno molto scivoloso per le donne, che molti mi pongano sempre la domanda: ‘Ma sei lui incontra una più giovane di te?’. Ma non ho capito, non posso incontrare io io più giovane di lui? Non l’ho mai capita questa cosa, mi sembra l’ultima casella, sai quella: ti fermi lì non puoi più andare indietro. Anche perché lui comincia ad avere 35 anni…”. Sorride ironica e sarcastica. La Marcuzzi concorda con lei.

La Lucarelli poi si fa seria e svela: “In realtà stare con un uomo più giovane è uno svantaggio, posso dirlo? Non c’è niente da guadagnare a stare con un uomo più giovane, perché ci si incontra e si è in due fasi diverse della propria vita, quindi ci si deve incontrare in una terra di mezzo, scendere a patti e a compromessi… perché io ho avuto già delle cose e quindi non le voglio più, lui invece non le ha avute ancora, rinuncia magari a qualche esperienza che alla sua età sarebbe giusto fare…”.

“Insomma è un continuo compromesso, però c’è da essere onesti - prosegue la giudice di Ballando con le Stelle - Quando io l’ho conosciuto avevo 41 anni, per me era l’occasione di avere un secondo figlio. Gli ho detto: ‘accidenti, bruciamo le tappe, facciamo questo figlio’. Lui ne aveva 25 e quindi gli chiedevo qualcosa che lui non voleva in quel momento. Perciò… non ci si può sempre sedere al tavolo dei compromessi, bisogna decidere che a qualcosa si rinuncia e basta. E non è un compromesso, magari è anche un dolore, però ne vale la pena e dici: ok”.

Quando si arriva al gioco nel quale deve accoppiare alcune frasi dette su di lei da personaggi famosi, Alessia gliene propone una insolita: “Si rilassa a fare cose che per altri sono di una noia mortale”. Selvaggia indovina subito: “Il mio fidanzato, doveva dire una cosa bella su di me e non gli veniva niente, così ha partorito ‘sta frase inutile…!”. La conduttrice le chiede quali siano le cose di cui parla Lorenzo, Las Lucarelli spiega.

“Quali sono queste cose? Siccome ho sempre tanti conflitti, tante guerre aperte, io quando mi devo riposare, devo fare qualcosa di manuale, che non impegni il cervello, quindi ad esempio passare l’aspirapolvere. Non ho personale che mi aiuta in casa a fare le pulizie perché quella è, diciamo, la mia valvola di sfogo. Diciamo che se io non passassi l’aspirapolvere, probabilmente accoltellerei qualcuno. L’aspirapolvere mi mantiene in equilibrio”, confida.

Selvaggia poi gioca all’obbligo di fare solo complimenti a Chiara Ferragni e così dice: “Chiara è un nome brillante che suggerisce trasparenza (che non c’era), nome non-omen. La prevalenza dell’occhio azzurro in quella famiglia che è bellissimo. In più non mi ha mai querelata ed era l’unica che era in diritto di farlo. Lei è una donna che non ama il conflitto. E poi quanti anni è stata con Fedez? Ecco, ha una grande pazienza quella donna”.

Su Barbara d’Urso e le querele la Lucarelli ironizza: “L’unica cosa che non meritava una querela erano proprio le critiche a lei”. E prosegue: “Io e lei ci siamo riviste di recente a Ballando con le Stelle perché è venuta a fare la ballerina per una notte, non essendoci spazio altrove, dato che la giuria è già occupata. Dopo aver ballato, io per rompere il ghiaccio le ho detto: ‘a quante querele siamo?’. E ha detto che io me le meritavo. La verità è che ha provato a querelarmi, ma le è andata male perché il giudice ha dato ragione a me".