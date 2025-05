''Senza di voi non so come ne sarei uscita'': Chiara Ferragni in lacrime ringrazia le due sorelle nel podcast 'di famiglia'

L’influencer 38enne è stata ospite della sorella Valentina nel podcast ‘Storie oltre le Stories’

Con loro anche l’altra sorella minore Francesca, 36 anni

Chiara ha ringraziato la sua famiglia per la vicinanza nell’anno della m… assoluta

Chiara Ferragni ha voluto ringraziare pubblicamente le sorelle Valentina e Francesca per il sostegno ricevuto durante l’ultimo anno, definito da lei stessa “la mer*a assoluta”, segnato da difficoltà personali e professionali, inclusa la separazione da Fedez.

“Veramente soprattutto nei primi quattro mesi se non ci fosse state voi e la mamma sempre al fianco non so come sarei riuscita a uscirne”, ha raccontato, visibilmente commossa durante il podcast della sorella Valentina (32), 'Storie oltre le Stories', dove era ospite insieme anche alla terza sorella Francesca (36).

Chiara Ferragni, 38 anni, si commuove parlando con la sorella Francesca, 36, qui nella foto a destra, e la più piccola Valentina, 32

“Questo anno che ho passato è stata la mer*a assoluta, ma mi ha portato anche cose belle e mi ha liberato da cose sbagliate per me”, ha aggiunto, sottolineando quanto il supporto familiare sia stato fondamentale.

“Siete state un po’ la mia speranza in quei momenti in cui non ce l’avevo e non riuscivo a vedere una luce per tutte le cose tremende che mi erano successe”, ha concluso.

Durante la stessa intervista, l’influencer 38enne ha espresso anche la sua opinione sul mondo maschile e le dinamiche nelle relazioni.

“Tutti gli uomini vogliono la donna forte e indipendente, che lavora e guadagna bene”, ha affermato.

“Però poi quando ce l’hanno di fianco sono pochissimi gli uomini che non sono minacciati nel loro ego da questa cosa”, ha aggiunto con convinzione.

Secondo Chiara, le donne che trovano un uomo capace di stare accanto a una donna forte dovrebbero tenerselo stretto: “E sono gli uomini che dovremmo avere al nostro fianco”.

Pensa che la maggior parte delle altre abbiano vissuto esperienze tossiche: “Tutte le donne che conosco hanno un forte carattere, ma tutte siamo state in relazioni tossiche con persone che ci hanno trattato di m… ma almeno per un po’ ci è andato bene così, li abbiamo giustificati”.

Infine, una riflessione sul rapporto tra uomini e vulnerabilità: “E’ vero che alcuni uomini non piangono perché pensano che sia una cosa che gli toglie mascolinità e che sia una debolezza”.

“Invece è la cosa più sexy e più bella del mondo proprio”, ha concluso.