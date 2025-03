''La vita non è sempre giusta'': l'ex velina Shaila Gatta eliminata a sorpresa dal GF durante l'ultima diretta, la sua reazione fa parlare

La ballerina 28enne ‘fatta fuori’ al televoto flash si ferma a un passo dalla finale del reality show

E’ contrariata, il pubblico rumoreggia in studio, lei replica infastidita

Non se lo aspettava di essere ‘fatta fuori’ al televoto flash a un passo dalla finale. Shaila Gatta viene eliminata a sorpresa dal GF durante l'ultima diretta. L’ex velina arriva in studio da Alfonso Signorini e commenta tagliente: “La vita non è sempre giusta”. Il pubblico rumoreggia pesantemente. La sua reazione fa parlare, ma la 28enne non rimane in silenzio e dice la sua.

A pesare è stata forse la sua storia turbolenta nella Casa con Lorenzo Spolverato. Poi lo scontro con Zeudi De Palma, ex Miss Italia, candidata alla vittoria finale, non l’ha di certo aiutata. Shaila però non retrocede e afferma: “La vita non è sempre giusta, credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore, però io non posso essere finta con me stessa. Devo dire sempre la verità, è il prezzo da pagare per essere sinceri”.

Le proteste di chi l’ascolta si fanno sentire, la Gatta quasi non riesce a parlare. Così sbotta: “Venite voi al posto mio. Venite qua e rispondete voi!”. Signorini le domanda pure della storia con Lorenzo. “E’ stata un’arma a doppio taglio”, commenta lei lucidamente. E sul futuro col ragazzo aggiunge: “Dobbiamo rivederci fuori, dobbiamo costruire con calma piano piano e come è giusto che sia, concentrarci anche sulla nostra individualità e trovare il modo di unirle insieme”.

Non è contenta di non aver potuto lottare per il montepremi finale al reality show. Ma è andata così. Sicuramente è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione ormai agli sgoccioli. Così, quando si spengono le luci, sui social, Shaila dice la sua: “Sono felice, esco a testa alta. Manca una settimana. Non li sopportavo più. L'importante è quello che accadrà dopo, non è il gioco. Mi sarebbe piaciuto fare l'ultima settimana, ma sono libera e vado dalla mia mamma”.