Simona Cavallari ha un nuovo compagno. Lui è l’imprenditore Giovannino Glorio. I due stanno insieme da metà agosto, come svela il fidanzato dell’attrice 48enne. Sulla sua pagina Facebook fa sapere che dal 15 agosto ha iniziato una relazione amorosa. E ora sono anche mondani in coppia.

Simona Cavallari, che in passato ha sofferto per la fine della lunga storia d’amore con Daniele Silvestri, da cui ha avuto due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003, legata fino al dicembre 2013 a Roberto Libertini, da cui ha avuto Levon Axel, nato nel 2011, ritrova l’amore con il nuovo compagno, Giovannino Glorio. In coppia con lui si prende i riflettori al Maxxi a Roma in occasione della premiere di Don Matteo 12.

La bella mora non nasconde la felicità per il rapporto sentimentale che le fa battere il cuore neppure sul social. Qualche tempo fa, postando sue foto ‘estive’ insieme al nuovo compagno, ha scritto: “E pensare che ci siamo sempre sfiorati senza incontrarci per una vita. Pensare che avremmo potuto non trovarci mai e non scoprire quanto tutto diventa facile e meraviglioso, nonostante tutto, quando si ama davvero”.

E’ davvero appagata. Simona quando si è rotto il rapporto con Silvestri aveva confessato di aver addirittura pensato al suicidio. E’ accaduto molto tempo fa. Dopo la sua vita è andata avanti. Ora, affascinante donna, si scopre ancora innamorata, pronta a vivere la relazione con l’imprenditore al massimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2019.