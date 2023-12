Parla della sua adorata Caterina, 17 anni, che ha adottato e che ora studia in Inghilterra

La conduttrice 58enne è al settimo cielo: sposerà Giovanni Terzi il prossimo 6 luglio

“Il più bel regalo che la vita mi abbia fatto”. Non ha dubbi Simona Ventura quando parla di Caterina, la figlia che ha avuto prima in affido da una sua parente e che poi ha adottato. La ragazza, oggi 17enne, studia in Inghilterra. Al Corriere della Sera la conduttrice 58enne parla di lei. Rivela cos’ha risposto alla figlia quando le ha chiesto dei suoi genitori biologici, senza alcuna paura: “Le ho detto che è molto fortunata perché lei ha due mamme”. Racconta l’amore per Giovanni Terzi, con cui si unirà in matrimonio il prossimo 6 luglio.

''Le ho detto che è molto fortunata perché ha due mamme'': Simona Ventura rivela cos’ha risposto alla figlia quando le ha chiesto dei suoi genitori

A Ballando con le Stelle è tra le favorite per la vittoria finale. Simona diventa ‘super’ anche in pista. Al dancing show si regala emozioni forti, con la proposta di nozze in diretta del compagno, pure lui nel cast della trasmissione. In una clip parla a lungo di Caterina e spiega a tutti il valore dell’affido. Al quotidiano poi aggiunge: “Il più bel regalo che la vita mi abbia fatto. Nei miei momenti più brutti, la vita mi ha sempre premiato con delle sorprese, tra cui lei. Noi artisti siamo come le azioni in borsa: possiamo andare bene o floppare, ma devi mantenere un equilibrio nel tempo e io l’ho trovato sempre nel privato”. La figlia, a lei già madre di Niccolò, 25 anni, e Giacomo, 23, avuti dall’ex Stefano Bettarini, le ha dato tutto questo.

Parla della sua adorata Caterina, 17 anni, che ha adottato e che ora studia in Inghilterra

Sulla tematica riguardante all’affido la Ventura spiega: “Vorrei occuparmene sempre più spesso. E’ una forma di amore enorme. Curo tre case famiglia e il mio focus è sugli adolescenti: i piccoli trovano più facilmente una opportunità ma per loro è più complesso. Eppure hanno sofferto tanto, la meriterebbero”.

A Caterina ha sempre detto tutto sulle sue origini, anche quando le ha chiesto se avesse una mamma o meno: “Non le ho mai nascosto nulla, e quando mi ha chiesto questo le ho risposto che era molto fortunata perché ne aveva due. Nel tempo lei ha vissuto questa cosa molto bene e resta il mio regalo più bello perché ha messo a posto tutto”. In famiglia tutti l’adorano, i fratelli darebbero la vita per lei.

La conduttrice 58enne è al settimo cielo: sposerà Giovanni Terzi il prossimo 6 luglio

Sul matrimonio con Giovanni Simona svela: “Penso a una grande festa per celebrare non solo il nostro amore ma tutti quelli che ci vogliono bene. E si ballerà, certo”. Sull’abito che indosserà, se sarà bianco o meno, confessa: “Ecco, bianco, bianco no. Magari melange”.