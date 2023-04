Il 39enne ammette in lacrime: “Non troverò mai un’altra donna come lei”

L’ex spogliarellista non chiude le porte a un ritorno di fiamma con la 63enne a cui è stato legato 9 anni

Mara Venier a Domenica In, dopo Stefania Pezzopane, accoglie anche il suo ex, Simone Coccia Colaiuta. I due si sono lasciati dopo ben 9 anni insieme. Il 39enne in tv piange. Sull’addio all’ex senatrice dice: “Ci sono state cose pesanti”.

Simone Coccia Colaiuta, ex di Stefania Pezzopane, piange in tv: ''L'addio? Ci sono state cose pesanti''

Simone parla della storia d’amore intensamente vissuta con la politica 63enne, nonostante le loro diversità. “Ho provato dolore perché non mi aspettavo che questa storia finisse. Abbiamo attirato tantissima cattiveria nei nostri confronti e abbiamo ricevuto anche tante minacce. Ma siamo sempre andati contro tutti”, sottolinea con gli occhi pieni di lacrime.

L’ex spogliarellista è addolorato e sottolinea: “In futuro non troverò mai una donna del genere. Purtroppo il rapporto era cambiato e si era trasformato in semplice amicizia. Nessuno dei due ha colpa ma è venuto a mancare l’amore”. Immediatamente però aggiunge: “Io non sto dicendo che non ci tornerò più, siamo rimasti in ottimi rapporti. Forse è solo un momento di riflessione. Ci sono state cose pesanti”. Non rivela altro.

Anche Coccia Colaiuta, come la sua ex compagna, parla delle critiche feroci ricevuti negli anni per la loro relazione: “Si è riversato un odio contro di noi, sarebbero stati contenti di vederci appesi, ma Stefania Pezzopane ha un carattere d’acciaio, come me; quindi, abbiamo affrontato queste situazioni insieme e ci siamo difesi con gli avvocati. Lei è una tigre, una donna immensa e starà sempre un gradino più in alto di tutti”.

“E’ stata una storia importante che mi ha aiutato tanto, abbiamo vissuto momento bellissimi insieme ma anche altri molto difficili. Il suo lavoro ha attirato attenzione maligna nei nostri confronti, siamo stati l’unica coppia mediatica ad avere subito tanta cattiveria. Gli unici ad avere subito tanta malvagità soltanto perché si erano innamorati essendo tanto diversi”, precisa ancora Simone. “Quella con Stefania è stata l’unica storia importante della mia vita, nemmeno in futuro ritroverò una donna così. E’ stata l'unica donna che ho amato con tutto il mio cuore”, chiarisce ancora. Tra i due i rapporti sono distesi: “Sicuramente ci sentiamo tutti i giorni, l’ho sentita fino a un’ora fa. Il nostro rapporto continua a vivere”.