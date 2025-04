Sofia Bruscoli ha nuovo compagno dopo l'addio a Marcelo Fuentes! ''Sei il regalo più bello'': foto col suo Furio a Dubai

La modella, showgirl e conduttrice 37enne nella famosa località porta anche anche la figlia

Sofia Bruscoli trascorre festività pasquali felicissime, condite dal suo compleanno, proprio il 20 aprile. La modella, showgirl e conduttrice sorride in foto insieme al suo Furio. E’ a Dubai insieme al nuovo compagno, dopo l’addio a Marcelo Fuentes, annunciato lo scorso giugno. Con lei e l’uomo nella famosa località c’è anche Nicole, la figlia avuta dal 51enne, ex volto di Uomini e Donne, 11 anni, con cui si è separata dopo 12 anni “di alti e bassi”, così aveva raccontato lei.

Sofia e Marcelo, seppur molto diversi, avevano resistito. Poi è arrivata la fine, anche se la Bruscoli a Novella 2000 non l’aveva data come definitiva. “Abbiamo sempre litigato tantissimo, ma da sempre, anche da prima di avere la bambina - aveva rivelato - Negli ultimi mesi siamo arrivati a un punto in cui le liti, e quindi i momenti negativi, sono più dei positivi. E proprio per la bambina abbiamo deciso di separarci. Il nostro è un rapporto che si è logorato. In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo. Poi se sarà definitivo non lo so”.

Evidentemente il suo percorso esistenziale è andato avanti senza il padre di Nicole. Sul social Sofia condivide alcune foto con l’uomo che la fa sorridere e con cui si è regalata una cena lussuosa e speciale da ricordare per i 37 anni. A lui una dedica importante: “Il regalo più bello che potessi desiderare sei tu”. E aggiunge: “Compleanno, Pasqua, Amore e Felicità”.