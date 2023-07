Sofia Vergara e Joe Manganiello divorziano: l’annuncio ufficiale

L’attrice e il marito hanno deciso di prendere strade diverse

Lei è attualmente in Italia con amici, lui non l’ha raggiunta

Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono detti addio. Stanno divorziando e non si tratta di un gossip ancora da confermare, ma di una notizia certa data proprio dai diretti interessati.

L’attrice 51enne e il marito 46enne hanno infatti rilasciato un comunicato stampa congiunto. Nel testo si legge: “Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. In quanto due persone che si vogliono bene e si prendono molta cura l'una dell'altra, chiediamo cortesemente il rispetto della nostra privacy in questo momento, mentre navighiamo in questa nuova fase della nostra vita”.

Sofia Vergara, 51 anni, e Joe Manganiello, 46, hanno deciso di divorziare

Attualmente Sofia si trova in Italia per festeggiare il suo compleanno. A Ravello è apparsa con gli amici ma senza la fede al dito. E ovviamente senza Joe che è rimasto negli USA anche se non sta lavorando (visto che è in corso uno sciopero degli attori e tutti i set sono fermi).

I due si erano sposati nel 2015 a Palm Beach davanti a ben 400 ospiti, tra cui diversi volti stra-noti di Hollywood.

Si erano conosciuti nel 2014 durante la cena per i Corrispondenti della Casa Bianca. Lei all’epoca era fidanzata, ma poche settimane dopo tornò single e lui chiese il suo numero di telefono.