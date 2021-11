Soleil Sorgè contro la moglie di Alex Belli: 'La smetta, se io voglio un uomo me lo prendo'

Soleil Sorgè punta il dito contro la moglie di Alex Belli al GF Vip. Alfonso Signorini mette ancora una volta al centro dei riflettori l’amicizia ‘speciale’ tra l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tutto quel che è accaduto durante e dopo l’ultima puntata del reality show, quella di venerdì. Il confronto con Delia Duran sia di Alex che di Soleil ha scatenato reazioni fortissime in entrambi. I due però vorrebbero continuare ad avere lo stesso comportamento nella Casa, è soprattutto Belli a esserne convinto. La bionda, però, ha molte remore e quando in una clip vede ancora una volta Delia attaccarla impietosamente anche a Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, sbotta: “La smetta, se io voglio un uomo me lo prendo!”.

“Gatta morta...?”, domanda alla Duran la D’Urso, riferendosi alla definizione usata dalla mora nella Casa all’indirizzo della Sorgé. “Più viva che morta - replica Delia - lei sa come aggredire le persone e soprattutto ha una doppia faccia. Non l’ho visto solo con mio marito… A volte alcuni atteggiamenti possono essere anche fraintesi. Penso che lei sappia benissimo come girare la frittata”.

VIDEO

Signorini fa notare a Soleil come la moglie di Belli non receda di un centimetro dalla sua posizione. “Dovrebbe smetterla di fare certe accuse, non sono così. Nonostante continui a comprendere la sua rabbia, il suo fraintendimento, e quindi la posso in parte perdonare, mi ferisce davvero tanto sentire una persona legata al mio migliore amico qui nella Casa dire certe parole soprattutto contro una donna. Non lo trovo giustificabile”, controbatte la Sorgè.

Belli giustifica invece la moglie, ma Soleil, sempre più rabbuiata, poco dopo sottolinea: “Però anche basta. Perché io sono coerente e ho solo questa faccia, se io voglio un uomo me lo prendo! Sono pure un po' stanca...”.

Alex parla di “chimica artistica” con Soleil, lasciando interdetto sia Alfonso che le opinioniste in studio. Non vuole rinunciare al rapporto con lei. “Non ho niente da nascondere, non vi ho nascosto niente, quello che mi ha mandato fuori di testa è che io sono questo, Delia lo sa la amo e non le mancherò mai di rispetto, io vivo un'amicizia pura. Le immagini che avete visto sono davvero di amicizia”, ribadisce ancora. E aggiunge: “Nella mia vita ho già fallito un matrimonio perché non ero me stesso, quando ho incontrato Delia ho lottato per lei. Prima di venire qui ci siamo detti ‘sii te stesso e vivi quello che sei’. Io sono questo”.

Eppure la Duran non la pensa così. Soleil non ci sta. Confrontandosi con Belli, dice la sua: “Perché mi sta screditando in questo modo? Mi aspetto delle grandi scuse… Vai in un altro programma a parlare di me in quel modo? Perché non me lo dici in faccia. Non mi interessa avere scontri con lei perché è tua moglie, ma non può fare questo!”.

La Sorgè anche nella notte continua a pensare alle parole di Delia. La sua reazione è forte. “Conosco Barbara e so cosa è successo, quello era un momento di tensione. Si vedeva che la D’Urso non era serena e non rideva. Delia mi stava attaccando sicuramente. Quello che ha detto non è bello. Evidentemente, anche se sono passati dei giorni, lei pensa le stesse cose. Se lei avesse fatto dei passi indietro, avrebbero fatto vedere quello. Invece da Barbara ha detto le stesse cose e per questo me le hanno fatte vedere. Era una cosa di oggi pomeriggio, perché sabato la D’Urso non va in onda. Quindi a mente fredda, da venerdì a oggi, invece di riflettere e calmarsi, continua su quella linea. Lei ha preso una strada chiara contro di me, così tanto da ripetere tutto a Pomeriggio 5”, sottolinea.

“Non sono una gatta morta e mai lo sono stata. A offendermi così ci passa male lei. Alla prima volta la tollero, la seconda cerco di stare calma, se ricapita una terza però basta. Se continua ad attaccare, io inizierò a difendermi. Non ci sto più a prendermi le frecciatine e stare zitta, non soffro più in silenzio. Non esiste che una in tv mi insulti. La prima volta che mi attacchi sono buona, la seconda già mi stanco, poi la terza volta che mi diffami, mi arrabbio”, fa sapere, promettendo scintille.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2021.