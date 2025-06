''Vorrei vedere una nuova donna accanto a Paolo'': Sonia Bruganelli spiega come vorrebbe fosse la nuova fidanzata di Bonolis

“I miei figli non sono gelosi della mia nuova relazione”: parla del rapporto di Angelo Madonia con Davide e Adele

Sonia Bruganelli si concede una lunga intervista, ospite della nuova puntata di Non lo faccio x Moda, il podcast di Giulia Salemi. La 51enne parla del cambiamento avuto, ma anche del rapporto tra il compagno Angelo Madonia e due dei suoi ragazzi, Davide e Adele, 21 e 17 anni (è anche madre di Silvia, 22 anni). “I miei figli non sono gelosi della mia nuova relazione”, svela. Poi confida: “Vorrei vedere una nuova donna accanto a Paolo”. Spiega come vorrebbe fosse la nuova fidanzata di Bonolis, il suo ex marito.

"Adesso sono cambiata. Un cambiamento figlio di ciò che ho vissuto negli ultimi anni, del fatto che i miei figli sono cresciuti. Ho dovuto fare i conti con il fatto che la mia ironia può essere difficile per i miei figli e quindi tutto quello che io veicolo è qualcosa che arriva a loro, attraverso il fatto che vedono e giudicano e anche attraverso altre persone. Si cambia per forza”, spiega la produttrice.

"Alcuni miei comportamenti erano anche una risposta al dolore che ho provato, perché nel mio caso la malattia di un figlio è stato devastante perché non puoi fare niente, e poi ti rendi conto, dopo, che erano grida d'aiuto che io lanciavo nel mio modo, anche un po' più dissacrante. Poi crescendo e facendo crescere i tuoi figli mi sono resa conto che ho fatto un bel lavoro e allora ho iniziato ad essere più tranquilla”, aggiunge Sonia.

“Paolo e io ora siamo due genitori e basta. Io sono molto presente, molto più presente di lui ma per indole. Se mi dovessi descrivere adesso dire che sono una mamma prima di tutto. E sono anche una mamma abbracciona, molto chioccia, molto attenta, perché credo di essermi persa molti anni loro”, precisa ancora la Bruganelli.

Torna sull’addio al conduttore 64enne. Sonia rivela: "La decisione di lasciare Paolo è stata difficile, ma liberatoria. Era necessario per me perché ero infelice. E non volevo nemmeno avere accanto una persona che era infelice. Gli uomini spesso non parlano però noi ce ne accorgiamo. Forse i nostri figli se sono accorti, io li vedo adesso molto più sereni. Sono sereni e non lo dico perché voglio stare tranquilla, ma perché me lo dicono loro".

La Salemi le domanda se i figli abbiano avuto problemi ad accettare la storia d’amore con Madonia. Sonia confessa: “I miei figli non sono gelosi della mia nuova relazione. Davide assolutamente, anzi. Lui quando si è accorto che, separata, ricevevo telefonate, messaggi, mi ha chiesto: ‘Mamma, ma ti sei fidanzata?’. Io ho risposto: ‘No amore, non sono fidanzata, sento una persona. E lui: ‘Ma posso conoscerla, perché voglio sapere con chi passi il tuo tempo e voglio sapere chi passa il suo tempo con te’. Gli ho detto: ‘Certo’. Sono stata contenta che l’abbia chiesto lui. Io avrei aspettato per essere pronta a condividere, a vedermi vista da loro… Davide è molto complice con Angelo, lo cerca proprio lui. E’ perché sto bene io. Ma anche Adele, con un altro impatto: balla, fa musical… Vede in lui un maestro”.

Arriva immancabilmente il quesito su Paolo: come prenderebbe un nuovo legame sentimentale del presentatore? “Sarebbe anche ora”, ribatte ironica la Bruganelli. Poi aggiunge: “Vedrei serenamente una nuova presenza femminile accanto a Paolo. Sarei curiosa, almeno la prima volta. Ma questo deve essere un plus per chi entra, non un deterrente. Quando è uscito con alcune amiche, ho sperato: mi piacerebbe avere donne intelligenti vicino ai miei figli. Non è facilissimo, ma sacrosanto”.