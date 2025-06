''Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti'': Filippo Bisciglia parla del ritorno in tv con Temptation Island

Dopo undici edizioni in Sardegna il reality si è spostato in Calabria

“A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa…”

Posa con i concorrenti che hanno scelto ancora una volta di mettere a dura prova il loro amore sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Filippo Bisciglia parla del ritorno in tv con il programma di successo dell’estate, Temptation Island, che partirà su Canale 5 il prossimo 3 luglio in prima serata. Al settimanale svela: “Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti”.

Saranno ben sette le coppie che dovranno superare, indenni, le tentazioni dei single presenti nel villaggio, così da testare positivamente o meno la solidità della loro relazione sentimentale. Il conduttore 48enne, solidissimo al posto di comando del programma, stavolta per le registrazioni ha dovuto lasciare la Sardegna e trasferirsi in Calabria. Le riprese si sono concluse solo pochi giorni fa a Catanzaro.

“Ero affezionato alla Sardegna, dove abbiamo girato le ultime undici edizioni. Mi faceva sentire come quando da bambino andavo in vacanza nello stesso posto, arrivavo e mi sentivo subito a casa - racconta Filippo - Quest’anno l’impatto è stato differente, ma sempre positivo. Tutte le persone che abbiamo trovato sono state meravigliose, cordiali, carine ed educate. Inoltre il mare è bello e il villaggio tutto nuovo”.

"Sono stati ricostruiti alcuni ambienti come il pinnettu, che si chiamerà capanno. Il falò è sempre in spiaggia, che però è chilometrica. I due villaggi sono molto più distanti e per arrivare le coppie dovranno fare una lunghissima camminata, molto suggestiva, che viene ripresa dall’alto da un drone”, aggiunge Bisceglia. Poi sulla popolarità che ha ormai la trasmissione spiega: "Temptation funziona perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto o potrebbero vivere”.

Il presentatore sui protagonisti e quel che i telespettatori vedranno infine svela: “Diciamo che ci sono state più alzatacce pomeridiane, ma mi è andata bene. Non sono mai entrato in scena sconvolto e spettinato alle due di notte, sono stati garbati per quanto concerne l'orario. Però aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio…”.