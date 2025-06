Can Yaman, ex di Diletta Leotta, si è ri-fidanzato! Sul red carpet dell’Italian Global Series Festival con la compagna: foto

L’attore turco rompe ogni indugio e ufficializza con una passerella in coppia mano nella mano

I due erano stati paparazzati qualche tempo fa in un locale vicino Caserta: escono allo scoperto

Desideratissimo da milioni di fan, Can Yaman rompe ogni indugio e ufficializza la sua relazione sentimentale. L’attore turco 35enne, ex di Diletta Leotta, si è ri-fidanzato. Sul red carpet dell’Italian Global Series Festival, che si sta svolgendo in questi giorni a Rimini e Riccione, fa passerella con la compagna. I due sfilano davanti ai fotografi e alle persone assiepate mano nella mano. Lei è Sara Blume, nome d’arte di Sara Chichani, una dj di origini algerine che sui social conta più di 27 mila follower.

Can Yaman, ex di Diletta Leotta, si è ri-fidanzato! Sul red carpet dell’Italian Global Series Festival con la compagna

Can e Sara fanno i piccioncini davanti agli obiettivi, non si perdono mai di vista. Indossano entrambi occhiali con lenti scure e sono in total black. Lui indossa pantaloni in raso e camicia a maniche corte sbottonata sul petto, mostrando i pettorali da urlo, lei un tubino nero alla caviglia con due vistosi spacchi laterali.

L’attore turco rompe ogni indugio e ufficializza con una passerella in coppia mano nella mano

Lei è Sara Blume, nome d’arte di Sara Chichani, una dj di origini algerine che sui social conta più di 27 mila follower

I due erano stati papaprazzati qualche tempo fa in un locale di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ma finora non avevano mai confermato la liaison in atto: in occasione del festival hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto.

I due erano stati paparazzati qualche tempo fa in un locale vicino Caserta: escono allo scoperto

Le voci raccontano di un Yaman pazzo della ragazza che ha una carriera avviata nel mondo del clubbing europeo, molto popolare pure per le sue serate da dj a Ibiza, Berlino e Parigi. Ad affascinarlo pare sia stato pure 'Boudoir', il format che la Blume ha creato per le sue notti scatenate in disco: fonde musica elettronica, burlesque e cabaret. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Teenage Dream. Adesso, grazie alla fama di lui, in un istante è diventata famosissima.