Sonia Bruganelli rivela per la prima volta l’aborto avuto quando Bonolis ''non era pronto'': ''Dopo l’intervento non è finita lì, situazione tossica''

Sonia Bruganelli ha fatto nuove, importanti rivelazioni riguardo alla sua relazione con Paolo Bonolis, conclusasi ufficialmente nel 2023.

La produttrice ha scritto un libro - Solo quello che rimane - in uscita il 21 ottobre.

Durante una chiacchierata con Il Corriere della Sera è emerso che da giovanissima, poco dopo l’inizio della storia d’amore con il conduttore oggi 64enne, abortì dopo essere rimasta incinta per caso, Paolo “non era pronto”. Si aprì una ferita forse mai del tutto rimarginata.

Sonia Bruganelli, 51 anni, ha svelato per la prima volta di aver abortito poco dopo l'inizio della relazione con Paolo Bonolis, da giovanissima, perché "lui non era pronto" e temeva che lo avrebbe perso se avesse portato avanti la gravidanza

Paolo era infatti già padre di due figli avuti da una precedente relazione, che l’ex moglie aveva portato a vivere con sé negli Stati Uniti. Una “ferita emotiva”, un “lutto”.

“La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse ‘che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore’. Invece, non era pronto. L’ho capito, non l’ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui. Ho creduto che, fatto l’intervento, sarebbe finita lì. Mi sbagliavo”.

Poi arrivò la “rabbia”: “Se Paolo mi parlava dei suoi figli, ero lacerata, pensavo che non mi considerasse abbastanza importante per giustificare un’altra sua paternità. Gli dicevo: zitto, mi ferisci. Era una situazione tossica. Ci siamo sposati perché ci amavamo, ma anche per un intreccio di altre ragioni”.

Nel 2002 la nascita della primogenita Silvia, che però fu seguita dal trauma della malattia: “Aveva una cardiopatia, è stata operata appena nata e ha avuto un’ipossia: non sapevamo che danni avrebbe avuto (ci sono poi stati danni motori e un ritardo nell'iter della crescita, ndr). È stato uno shock. Ho passato i primi mesi a letto, mentre mia madre si occupava di lei. Ero annichilita, distrutta dal senso di colpa. Pensavo: sono stata punita per aver rinunciato al mio primo bambino. Mi sono chiusa in me stessa: avevo fallito, non ero stata perfetta e mi vergognavo. Da allora, per anni, ho inseguito un ideale di maternità irrealizzabile”.

Sono poi arrivati Davide, che oggi ha 21 anni, e Adele, che ne ha 17. Sonia, 51 anni, ad un certo punto ha capito che continuare a non metabolizzare davvero del tutto la situazione di Silvia stava facendo male a entrambe: “Ho capito che il problema di Silvia non era la sua malattia, ma io che non riuscivo a guardare mia figlia senza fare i conti con le mie proiezioni”.

La Bruganelli ha ammesso che il dolore per quanto successo alla primogenita l’aveva portata tra le altre cose a fare shopping compulsivo. Oggi la situazione è un po’ diversa: “Quando ho traslocato nella casa nuova (adesso vive in un appartamento collegato da una porta interna a quello dello stesso Bonolis, ndr), guardando la mia cabina armadio, ho pensato: questa è la mia cartella clinica. Era un delirio di loghi di stilisti, scarpe, borse... Ho cercato conforto nel lusso e so di aver infastidito chi aveva problemi diversi. Ma era tutto collegato: fra una borsa grande e una piccola sceglievo quella grande perché amavo pensare: me la posso permettere. Era il modo di dirmi che potevo avere tutto, perché in realtà quello che volevo era la salute di mia figlia, che era impossibile. Oggi, il vuoto non c’è più, lo riempiono i figli. E ho un’altra compulsione, quella di renderli felici”.

Infine ha parlato anche degli anni più recenti e in particolare dei tradimenti che le sono stati attribuiti ai danni di Bonolis. Come aveva già detto, ce n’è stato solo uno: “C’è stato qualcuno che, non sapendo com’era il mio rapporto con Paolo, ha pensato di potermi attaccare. Ma c’è stata una sola infedeltà e lontana nel tempo: prima della nascita di Adele”.

Oggi Sonia è legata al ballerino Angelo Madonia, che ha 41 anni, dieci meno di lei. Il loro è un amore “maturo, vero”: “Lui è più giovane di me, ma per esperienza, è più grande. Ha due figlie da due madri diverse, ha vissuto in Cina, sa che i miei figli vengono prima di tutto”.