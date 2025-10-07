Sophia Loren raggiante alle nozze del figlio Carlo Ponti Jr.: le rarissime foto della diva 91enne

A Ginevra il musicista 56enne ha sposato con rito civile Mariam Sharmanashvili

“Armonia e felicità. Un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori”

Sorride raggiante. Sophia Loren è l’immagine di una mamma felice alle nozze del figlio Carlo Ponti Jr., 56 anni. Il musicista pubblica alcune rarissime foto in cui è immortalata la diva 91enne: indossa un completo nero e, sotto la giacca, una dolce vita rosso vivo. Negli scatti c’è anche Edoardo, fratello di Carlo e secondogenito 52enne dell’artista, di professione regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, proprio com’era il papà.

ophia Loren raggiante alle nozze del figlio Carlo Ponti Jr.: le rarissime foto della diva 91enne

Il primogenito della famosa attrice, direttore d’orchestra, ha sposato con rito civile Mariam Sharmanashvili a Ginevra. Già a luglio i due erano diventati marito e moglie con una cerimonia organizzata a Tbilisi, in Georgia, Paese dov'è nata l'attrice.

“Armonia e felicità. Matrimonio civile celebrato questa settimana a Ginevra, Svizzera: un giorno che custodiremo per sempre nei nostri cuori!”, scrive lo sposo nel post pubblicato. Carlo già lo scorso 20 settembre aveva condiviso sul social alcuni momenti del compleanno dell’adorata madre. La Loren aveva festeggiato circondata dai familiari. Ponti Jr. Aveva scritto: “Buon compleanno mammina. Festeggio la mia leggendaria, bellissima e brillante mamma Sophia Loren per il suo 91esimo compleanno a Ginevra, in Svizzera. Sei la nostra luce, la nostra vita e il nostro amore per sempre. Ti amiamo tanto”.