''So cosa vuol dire evitare gli specchi'': Sophie Codegoni mostra il viso con forte acne e rivela di aver anche rimosso l'acido alle labbra

L’ex tronista 24enne scopre il volto deturpato dai brufoli: ora ha risolto

A novembre scorso l’influencer si è anche sottoposta alla ialuronidase

Sophie Codegoni risponde alle domande dei follower nelle sue IG Stories. La 24enne pubblica una foto di qualche tempo fa, mostra il viso con una forte acne e confida: “So cosa vuol dire evitare gli specchi”. Poi svela anche di aver rimosso l’acido ialuronico alle labbra.

Una fan le scrive: “Paura che l'acne continui a condizionarmi. Non riesco a trovare una cura”. L’ex tronista di Uomini e Donne, così, pubblica una sua immagine col volto deturpato dai brufoli e scrive: “Ti capisco. So cosa vuol dire svegliarsi ogni giorno sperando che la pelle sia migliorata, evitare gli specchi, cercare la luce giusta per sembrare ‘più a posto'”.

“Un anno fa ero intrappolata in quella sensazione costante di disagio, come se la mia pelle parlasse più forte di me - aggiunge Sophie - Ma sai una cosa che ho capito col tempo? Che l'acne è una condizione, non un'identità. Non racconta la tua storia, non definisce il tuo valore. E’ solo pelle una parte di noi che cambia, guarisce, si ribella a volte, ma non ci rende meno degne di essere guardate con amore, soprattutto da noi stesse”.

La 24enne rivela anche di aver rimosso l'acido ilaluronico alle labbra

La Codegoni poi sulle sue labbra, un tempo molto ‘gonfiate’, confessa: “Non avevamo mai parlato della ialuronidase, in realtà ve ne state accorgendo tutte adesso. L’ho fatta una vita qua, mi sembra a novembre, e sono veramente felice. Il dottor Gardellin ci ha messo una vita a convincermi. E’ sicuramente fastidiosa da fare, perché brucia tantissimo, per due o tre giorni avete le labbra gonfissime, ma poi mi tornano perfette. Per chi non lo sapesse, è un acido che va a sciogliere l'acido ialuronico alle labbra e lo elimina definitivamente. Io per toglierlo proprio tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, ne ho fatte due. Se l'avessi saputo l'avrei fatto mille anni fa. Sono troppo felice perché non le ho mai più toccate e mai più le toccherò”.