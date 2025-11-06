Vittima di bodyshaming, l’influencer confessa gli espedienti per non farsi dire “anoressica”

Dopo la nascita della figlia, il 12 maggio 2023, dimagriva, da lì gli insulti e le critiche

Sophie Codegoni pur di non farsi attaccare sui social da chi le dava dell’'anoressica' cambiava le sue foto ‘al contrario’. In tv, a La Volta Buona, svela: “Ritoccavo le foto per farmi i fianchi più tondi”. Ha reagito così agli attacchi social sul peso. Dopo la nascita della figlia avuta dall’ex Alex Basciano, Cèline Blue, il 12 maggio 2023, pur mangiando, dimagriva. Da lì gli insulti e le critiche. Vittima di bodyshaming, ha cercato di rendere la sua immagine più morbida e rotonda sul web.

''Ritoccavo le foto per farmi i fianchi più tondi'': Sophie Codegoni in tv svela come ha reagito agli attacchi social sul peso

“Non succede solo a me, ma ci sono tante ragazze che in un periodo della loro vita perdono qualche chilo. Ovviamente, chi ci segue sui social ci vede in tutti i periodi della nostra vita”, spiega l’influencer.

Vittima di bodyshaming, l’influencer confessa gli espedienti per non farsi dire “anoressica”

Sullo schermo dello studio compaiono alcune foto. La 24enne chiarisce: “Queste foto sono di un periodo della mia vita in cui ho perso effettivamente molto peso, lo stress influisce tanto sul nostro corpo, nonostante mangiassi perdevo sempre peso. Io sono un’amante del corpo magro, ma lì non stavo benissimo. Ero dimagrita ma non in modo sano”.

Dopo la nascita della figlia, il 12 maggio 2023, dimagriva

“Io stessa mi vedevo sempre più magra e ricevevo sempre più commenti pesanti su questo quindi ritoccavo le foto per farmi i fianchi un po' più tondi, per esempio”, aggiunge Sophie. E confida cosa l’ha addolorata di più:

Ha ricevuto molti insulti

“Sotto le mie foto mi scrivevano che ero anoressica. I commenti che mi hanno ferito di più sono quelli relativi alla Sophie mamma, mi scrivevano ‘vergognati, sei una mamma. Spero che ti tolgano la bambina’, ‘sei anoressica’. E lì mi sono detta che se uscivano articoli su Sophie anoressica dovevo fare qualcosa. Ho iniziato a mangiare un po' di più, perché pensavo alla mia responsabilità di mamma”, fa sapere l'ex tronista.

Per lei tantissime critiche. Oggi ha ripreso peso

Adesso la Codegoni sta meglio. “Sono riuscita a riprendere peso, anche grazie a un percorso psicologico che ho fatto per motivi miei personali”.