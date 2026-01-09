''Sono molto traumatizzata'': Stefania Orlando in tv svela di essere stata derubata in casa mentre dormiva

E’ accaduto a Capodanno, pure sui social lo aveva svelato: si è salvata dai malviventi sono grazie a una sua ‘mania’

Sui rumori a La Volta Buona racconta: “Pensavo fosse la vicina che faceva macello di notte, verso le 2…”

Stefania Orlando lo confessa: “Sono molto traumatizzata”. In tv svela di essere stata derubata in casa mentre dormiva. E’ accaduto a Capodanno, pure sui social lo aveva rivelato. La showgirl 59enne si è salvata dai malviventi solo grazie a una sua ‘mania’: quando va a letto si chiude sempre in camera a chiave.

“Sono tornata a casa il 1° gennaio e la mattina dopo mi sono accorta che sono entrati dal mio salotto, forzando le inferiate”, spiega a Caterina Balivo a La Volta Buona. Stefania parla dei rumori che ha sentito: “Pensavo fosse la vicina che faceva macello di notte, verso le 2. La mattina mi sono svegliata, sono uscita dalla mia camera da letto, dove per fortuna mi ero chiusa dentro a chiave, e ho visto tutto quello che è successo. Finestra spalancata, grata aperta, porta accostata della casa senza chiavi dietro. Ho sentito un brivido dentro di me, ho capito che mi sono entrate persone dentro casa”.

La Orlando ha immediatamente pensato cosa sarebbe accaduto se i ladri fossero entrati in camera da lei: “Per fortuna ero chiusa dentro, altrimenti chissà cosa sarebbe potuto succedere. Sono rimasta molto traumatizzata. Non ho più dormito da sola, adesso con amici e amiche che si alternano”.

Sui suoi profili sul web l’ex gieffina vip aveva scritto immediatamente dopo il ‘fattaccio’: “Ma si, teniamolo questo sorriso, perché l’anno è iniziato alla grande, se non fosse che ieri notte, la notte tra il primo e il 2 gennaio, sono entrati in casa mia alle due, rompendo l’inferriata del salotto, io ero in camera e non mi sono accorta di nulla. Sapete cosa mi ha salvato? Il fatto che quando vado a dormire chiudo a chiave tutte le porte. Quindi non sono riusciti ad entrare nella zona notte”.

Stefania aveva aggiunto: “Molti mi prendono in giro per questo, dicono che sono esagerata, ma se non mi fossi chiusa non so cosa sarebbe potuto succedere. Mi sono accorta di questa effrazione solo la mattina dopo quando sono uscita dalla mia stanza per andare verso la porta d’ingresso, non c’erano più le chiavi ed ho capito che qualcosa non andava, le ho cercate in borsa poi uno sguardo alla portafinestra del salotto e ho visto che era spalancata! Le inferriate aperte”.

“Ho capito che qualcuno si era introdotto nella mia casa, ho avuto un brivido di terrore, ho immaginato degli estranei in casa mia, di notte, con me in camera. Potete immaginare! Ho fatto denuncia e tutto il resto, ora sono ancora scossa ma non sarà questa brutta esperienza a rovinarmi quest’anno, voglio continuare a sorridere”, aveva infine concluso.