Stefano De Martino si gode la sua estate d’amore. Con Belen ha ritrovato armonia e passione e messo la primo posto la famiglia. Insieme alla showgirl argentina 34enne sarà protagonista anche in tv: in coppia condurranno la Notte della Taranta il 24 agosto e la finale di Castrocaro, il 3 settembre. Su di lei al settimanale Oggi il ballerino dice: “E’ una donna che abbaglia”.

Lanciatissimo sul fronte professionale, Stefano De Martino su Rai Due avrà anche uno show in prima serata, “Stasera tutto è possibile”, che guiderà tutto solo. E’ pronto a essere in tv con Belen: è convinto che anche sul piccolo schermo insieme possano funzionare al meglio. “Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belen è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla”, spiega al giornale.

C’è molto privato. La tv in questo momento per Stefano De Martino e Belen è solo lavoro. Il loro equilibrio e Santiago sono le priorità in cima alla lista. Sul ritorno di fiamma accolto con gioia dai fan il 29enne dice: “Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”.

Stefano ha il cuore al colmo della gioia. Sa dei pregiudizi su di lui dal momento che è diventato conduttore, “soprattutto uno: sei un ballerino e devi morire ballerino”, ma ci passa su. Deve moltissimo, quasi tutto, a Maria De Filippi, che lo ha scoperto. A tal proposito racconta: “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo”.

