Dopo circa un anno e mezzo l’ucraina e l’imprenditore Marco Maria Mazio si sono lasciati

L’attrice 42enne e lo aveva conosciuto durante un viaggio in Costa Rica: la storia era iniziata a gennaio 2022

Anna Safroncik a 42 anni torna single. Sulle pagine di Diva e Donna l’attrice annuncia la fine della relazione con l’ormai ex fidanzato. Dopo circa un anno e mezzo l’ucraina e l’avvocato imprenditore di origini campane Marco Maria Mazio si sono lasciati. “Non voglio accanto un uomo superficiale”, spiega, tirando una vera e propria stoccata all’uomo che le è stato accanto per un bel po’.

''Non voglio accanto un uomo superficiale'': Anna Safroncik annuncia la fine della relazione con l'ormai ex fidanzato

Anna lo scorso 13 settembre, in occasione del Premio Gentleman FairPlay, presentato a Milano, aveva rivelato: "Sono single e sono molto fiera di esserlo. Le persone si conoscono con il tempo e il tempo mi ha fatto capire alcune cose”. Adesso con il settimanale è ancora più chiara sull’ex, dando le motivazioni sulla rottura.

Dopo circa un anno e mezzo l’ucraina e l’imprenditore Marco Maria Mazio si sono lasciati

“Non mi accontento, la superficialità non mi va bene, non voglio accanto a me un uomo superficiale. Quindi, o c’è profondità o meglio stare da sola - sottolinea la Safroncick - Parlo per me, ma credo che dovrebbe valere per tutte le donne: oggi siamo forti, indipendenti, con standard alti soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sentimentali, quindi non ci accontentiamo più”.

L’attrice 42enne e lo aveva conosciuto durante un viaggio in Costa Rica: la storia era iniziata a gennaio 2022

Eppure con Mazio Anna pareva felice. Si erano conosciuti durante un viaggio in Costa Rica: hanno iniziato la loro storia a gennaio 2022. Al Filming Italy Sardegna, dopo pochi mesi, avevano anche sfilato sul red carpet in coppia. Il feeling pareva assoluto. Ma c’era qualcosa, evidentemente, che non andava ed è sopraggiunto il crack.