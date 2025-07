Taylor Mega denunciata per estorsione dall'ex riguardo orecchini da 53mila euro, lei si difende: ''Ha chiesto indietro un regalo che mi aveva fatto''

L’influencer 31enne indagata dalla procura di Milano per estorsione e diffamazione: nelle Stories dice la sua

Secondo i pm Elisia Todesco avrebbe ingaggiato un uomo per convincere l’ex a non chiederle indietro i preziosi

Taylor Mega si difende. Tutti i giornali riportano una notizia che la riguarda. E’ stata denunciata per estorsione dall'ex riguardo orecchini da 53mila euro. L’influencer 31enne sarebbe indagata dalla procura di Milano per estorsione e diffamazione. Lei nelle Stories dice la sua: “Ha chiesto indietro un regalo che mi aveva fatto”.

Secondo i pm Elisia Todesco, dopo la rottura col 38enne residente a Londra ad agosto 2024, avrebbe ingaggiato un uomo per convincere l’ex a non chiederle indietro i preziosi. L’incaricato dall’influencer avrebbe detto a questo ragazzo di appartenere a una famiglia mafiosa calabrese.

La diffamazione sarebbe arrivata dopo che Taylor ha pubblicato alcune IG Stories in cui definiva l’ex fidanzato “ladro, pazzo, stalker” a causa dell’avvicinamento del ragazzo a sua sorella Giada.

Il pm Maurizio Ascione ha iniziato le sue indagini lo scorso gennaio, dopo la denuncia del 38enne, difeso dall'avvocato Enrico Di Fiorino. La Mega è difesa dall'avvocato Maurizio Miculan. Gli indagati potranno presentare le loro memorie difensive prima dell'eventuale rinvio a giudizio.

L’influencer esce allo scoperto e in un post spiega rivela il nome dell’uomo che l’ha denunciata e chiarisce: “Dopo aver tentato di manipolare mia sorella, chiede indietro un regalo che mi aveva fatto, siccome non lo restituisco, mi denuncia per estorsione. Classica storia di un uomo che non accetta di essere lasciato e prova in tutti i modi a rovinarti la vita. Per fortuna è mia abitudine conservare Whatsapp e audio vari. Chi ha sbagliato pagherà…”.