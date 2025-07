I naufraghi dell'Isola dei Famosi dopo 9 settimane in Honduras si guardano per la prima volta allo specchio: scioccati dalla loro trasformazione

Mario Adinolfi partiva da un peso iniziale di 221 chili, la bilancia ora segna 194,9

Anche tutti gli altri sono scesi con le privazioni sopportate al reality

Non c’erano dubbi, come ogni anno, anche questa volta durante la finale arriva la prova che tutti attendono con ansia. I naufraghi dell'Isola dei Famosi dopo 9 settimane in Honduras si guardano per la prima volta allo specchio: sono tutti scioccati dalla loro trasformazione. Sono assai diversi, hanno perso molto peso. C’è chi gioisce e chi si impressiona per l’eccessiva magrezza.

Mario Adinolfi è uno di quelli che più incuriosisce per la sta stazza: partiva da un peso iniziale di 221 chili, la bilancia ora segna 194, 9. Ha perso quasi 26 chili.

Teresanna Pugliese è contentissima

Jay De Lillo scioccato

Il giornalista dedica il suo percorso alla figlia Clara, che sta combattendo contro i disturbi alimentari: “Clara sa che io sono orgoglioso di lei, questo è quello che conta. A tutte le ragazze come lei che lottano contro un male di questo tempo che fa fatica, che entra nella testa, che ti fa sembrare improbabile davanti ad uno specchio, che ti inchioda in un’immagine e ideale che è folle. Lei è il simbolo della lotta. Mi sono fidato di te Veronica perché non ne avevo mai parlato a nessuno, non sono un tipo facile, ma in quel primo colloquio ho deciso di fidarmi. Ho fatto bene a fidarmi di te”.

Omar Fantini si piace

Teresanna Pugliese gioisce: “Sono felicissima, dopo aver partorito il secondo figlio… Il problema è ora che torno. Molto contenta, almeno stare qui è servito a qualcosa”. Più preoccupato Jay De Lillo: “Un’altra settimana e c’era solo il costume!”. E’ davvero filiforme.

Cristina Plevani è sconvolta di non avere più seno

Loredana Cannata pensa di aver perso troppo peso

Omar Fantini esclama: “Porca miseria, ma sono magrissimo. Però posso dire che non vedevo i miei addominali dalle medie. Sono quasi commosso”. Si piace molto. “Sono tutta pelle, sono magra, una volta avevo anche un po’ di ‘tette’”, esclama Cristina Plevani. “Oddio, sono un fagiolino. Devo rimettere su qualcosa”, dice Loredana Cannata, che ha osservato la sua dieta vegana anche al reality.